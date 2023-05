Enquête: Wat zijn jouw ervaringen met klantenservice? • Vandaag • leestijd 2 minuten • 3218 keer bekeken • bewaren

De klantenservice van bedrijven en organisaties is voor veel Nederlanders een bron van ergernis. Onvindbare contactgegevens en lange wachttijden, of juist een chatbot die de meest eenvoudige vragen niet begrijpt. Veel consumenten worden er moedeloos van. Kassa is benieuwd naar jouw ervaringen met klantenservice. Wat gaat goed, wat kan beter en wat gaat er tot vervelens toe mis? Doe mee met onze enquête en vertel hoe jij de dienstverlening van verschillende klantenservices ervaart!

Eerst willen we van je weten hoe jij de klantenservice in het algemeen beoordeelt. Ook zijn we benieuwd of jij in het afgelopen jaar een slechte ervaring hebt gehad met een klantenservice.

De algemene vragen kunnen zowel betrekking hebben op klantenservice op locatie (aan de balie) als op afstand (bellen en online).

Energieleveranciers, telecomaanbieders en zorgverzekeraars

Vervolgens gaan we nader in op de telefonische én online klantenservice, omdat veel bedrijven hun klanten via deze wegen in staat stellen om met ze in contact te treden in het geval van problemen, vragen en klachten.

Dat doen we voor drie soorten bedrijven en instanties waarover bij Kassa veel klachten binnenkomen: energieleveranciers, telecomaanbieders en zorgverzekeraars. Vind je de klantenservice van deze organisaties over het algemeen prima of erger je je vaak dood? Sta je uren telefonisch in de wacht? Is het telefoonnummer van de klantenservice überhaupt te vinden? En staat de helpdeskmedewerker je onprofessioneel of ondeskundig te woord?

Of wordt jouw klacht juist voortvarend opgepakt en verloopt de afhandeling naar volle tevredenheid? Kassa is heel benieuwd naar jouw ervaringen.

Deelname is anoniem

Deelname aan deze enquête is anoniem. Maar ben je bereid om over je ervaringen te vertellen op camera? Aan het einde van de enquête heb je de mogelijkheid om je contactgegevens met ons te delen.

Doe mee met de enquête!

Via onderstaande link kun je deelnemen aan de enquête. Deelname kost slechts vijf minuten. Vergeet aan het einde niet op de knop met de tekst Einde enquête te klikken om je resultaten in te sturen.

Veel dank voor je deelname!

Uitslagen volgen deze zomer

Kassa is deze zomer te zien op televisie, en wel op zaterdag 22 juli, 29 juli én 5 augustus. In één van deze uitzendingen maken we de uitslag bekend. Vanzelfsprekend maken we te zijner tijd bekend in welke aflevering we de uitslagen delen.