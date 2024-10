Enquête: Financiële problemen na het overlijden van uw partner?

Televisieprogramma Kassa (BNNVARA) doet momenteel onderzoek naar financiële problemen die kunnen ontstaan na het overlijden van een partner. Kunt u hier uit eigen ervaring over meepraten? Dan zouden wij het enorm op prijs stellen als u onderstaande enquête wilt invullen.

Deelname is anoniem en het invullen van deze enquête kost slechts een paar minuten van uw tijd. Veel dank.

Op zaterdag 19 oktober besteden we in Kassa aandacht aan dit onderwerp. Wilt u deze uitzending bijwonen in het publiek? Dan bent u van harte welkom. U wordt verwelkomd met een hapje en een drankje en u mag iemand meenemen.