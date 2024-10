Enquête – De duurzaamheidsvraag: Waar doe ik verstandig aan?

Is het slim om een thuisbatterij aan te schaffen? Hebben zonnepanelen nog zin als ik moet betalen om terug te leveren? En moet ik een warmtepomp aanschaffen? Met alle regelingen die verdwijnen en subsidies die veranderen, zijn veel mensen het spoor bijster. Wat is goed voor het milieu en wat voor mijn portemonnee?

In de uitzending van zaterdag 26 oktober besteden we aandacht aan dit onderwerp. Heb jij specifieke consumentenvragen over dit thema? Stel ze gerust! In de uitzending willen we vragen van kijkers beantwoorden. Aan het eind van de enquête heb je de gelegenheid om ze te stellen.