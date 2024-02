Enkelglas in huurwoning is een gebrek, oordeelt de rechter theme-icon Wonen • 14-02-2024 • leestijd 1 minuten • 837 keer bekeken • bewaren

De kantonrechter in Amsterdam heeft het enkelglas in een monumentale woning officieel bestempeld als gebrek. De verhuurder van het pand moet beter isolerend glas aanbrengen.

De zaak werd aangespannen door een huurster in het centrum van Amsterdam. Volgens haar werd haar woongenot "geschaad", omdat de woning onvoldoende was geïsoleerd. De rechter oordeelde dat “de aanwezigheid van enkelglas thans bij een woning als de onderhavige als gebrek moet worden aangemerkt.” Binnen vier maanden moet het glas worden vervangen door dubbelglas, tenzij de verhuurder in hoger beroep gaat.

“Baanbrekende uitspraak”

Volgens Ayelt de Wit van stichting !Woon is de uitspraak baanbrekend en een belangrijk signaal aan verhuurders. “Enkelglas is niet van deze tijd en kan echt niet meer. Elke woning hoort goede isolatie te hebben. Voor de mussen stoken is iets uit het verleden. Regel snel dubbelglas, zo moeilijk is het niet.”

Stichting !Woon roept op: Kabinet kom in actie

Stichting !Woon doet daarnaast een oproep aan het kabinet om in actie te komen tegen verhuurders die mensen laten wonen in huizen voorzien van ramen met enkelglas. Ook de landelijke huurdersvereniging Woonbond dringt al langer aan op betere isolatie van huurwoningen.