Energieleveranciers laten bewoners met betaalproblemen massaal stikken: Schuldhulpverleners luiden noodklok Gisteren • leestijd 3 minuten • 2981 keer bekeken • bewaren

Energieleveranciers staan niet open voor een schappelijke betalingsregeling als klanten de rekening niet meer kunnen betalen door de oplopende energiekosten. Ze dreigen al met afsluiten als er slechts een kleine betalingsachterstand is. Dit blijkt uit navraag van het consumentenprogramma Kassa (BNNVARA) bij Kredietbank Nederland, gemeentelijke schuldhulpverleners en de branchevereniging van Schuldhulpverlening. Kassa besteedt met het programma #IkRedHetNietMeer dagelijks aandacht aan de energiecrisis door mensen aan het woord te laten die het niet meer redden.

Mensen met wie een betalingsregeling is afgesproken, mogen in principe niet worden afgesloten. "Energieleveranciers willen vaak niet meewerken aan de betalingsvoorstellen van schuldhulpverleners. In de praktijk komt zo’n betalingsregeling dan vaak niet tot stand. Het gevolg hiervan is dat er de rekeningen opstapelen en afsluiting dreigt", aldus directeur Hans van der Meulen van Kredietbank Nederland.

Van der Meulen vervolgt: "Aan de top is doorgedrongen dat je mensen in deze tijd moet helpen en niet in de kou kunt laten zitten. Maar in de uitvoering gaat dit echt héél erg mis"

Hoge opzegboete én borg voor mensen met schulden

Ook mensen die schuldhulp hebben aangevraagd, mogen niet afgesloten worden. Zij zijn daarvan echter vaak niet op de hoogte of ze durven niet om hulp te vragen bij de gemeente. Om afsluiting te voorkomen, kunnen zij besluiten om over te stappen naar een andere energieleverancier. Vervolgens lopen ze tegen hoge kosten aan.

Schuldhulpverleners geven aan dat deze overstappers een opzegvergoeding voor hun kiezen kunnen krijgen als het contract voortijdig wordt beëindigd. Zo’n opzegboete kan oplopen tot 125 euro, afhankelijk van de resterende looptijd van het contract. Bij een vermoeden van schulden moeten ze bij de nieuwe leverancier bovendien een borg betalen die kan oplopen tot 450 euro, afhankelijk van de leverancier.

"Veel klachten over Budget Energie"

Bij de branchevereniging van Schuldhulpverlening (NVVK) komen opvallend veel klachten van schuldhulpverleners binnen over Budget Energie. Met grotere energieleveranciers is over het algemeen beter te praten over een goede schuldregeling dan met kleinere, maar ook daar gaat het volgens de NVVK vaak mis.

De organisatie adviseert mensen met betaalproblemen om de hulp in te schakelen van het Nederlands Instituut voor Betalingsregelingen. Dit instituut kan helpen om passende betalingsregelingen af te spreken met de organisatie waarmee je betaalproblemen hebt.

Ondanks toezeggingen tóch afsluiting van gas en stroom

Netbeheer Nederland, waarbij de regionale netbeheerders zoals Stedin en Liander zijn aangesloten, geeft aan dat er tot juli dit jaar ruim 1900 elektriciteitsafsluitingen en 1800 gasafsluitingen zijn geweest.

Klimaatminister Rob Jetten zei begin deze maand nog dat niemand deze winter in de kou komt te staan. Iets wat nu al wel gebeurt. Woordvoerder Theo Scholte: "Op Prinsjesdag presenteerde Jetten een drietal maatregelen om de negatieve gevolgen van de hoge energieprijzen voor huishoudens te verminderen. De maatregelen gaan op zijn vroegst per november in. Het vervelende is dat veel mensen denken dat dergelijke maatregelen meteen ingaan. Dat is dus niet zo."

In de eerstvolgende uitzending van #IkRedHetNietMeer (deze nacht te zien op NPO2) is een bewoner aan het woord die al drie maanden zonder warm water leeft. Ze warmt haar douchewater op met een waterkoker.