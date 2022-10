Energie-Nederland: “Nog maar de vraag of energieplafond per 1 januari mogelijk is” Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Het is nog maar de vraag of het prijsplafond voor de energierekening op 1 januari van kracht kan worden, zo stelt Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van de brancheclub Energie-Nederland, tegen BNR. “Het gaat ons niet snel genoeg, het wordt heel penibel.” Er zou voor energiebedrijven nog niet genoeg duidelijkheid zijn om het plafond per januari in te kunnen voeren.

Het kabinet trekt ruim 23 miljard euro uit voor een prijsplafond op de energierekening, zo werd bekend tijdens Prinsjesdag. Energiebedrijven zeggen al langer te pleiten voor maatregelen, aldus Van Nieuwenhuizen.

Energiebedrijven zagen liever inkomensafhankelijke regeling

“Wij hadden zelf de voorkeur om dit inkomensafhankelijk te doen, zodat je alleen de mensen helpt die het echt nodig hebben. Bijvoorbeeld via een koppeling aan de zorgtoeslag, maar dat was voor de Belastingdienst niet mogelijk, daar was geen capaciteit voor.”

“Er zijn nog veel struikelblokken”

Op Prinsjesdag werd toch duidelijk dat er een generiek plan mogelijk is. Maar er zijn nog veel struikelblokken, benadrukt Van Nieuwenhuizen. “Wat doe je met mensen die veranderen van leverancier of gaan verhuizen. En hoe verdeel je het plafond over het jaar, omdat de meeste energie in de wintermaanden wordt verbruikt.”

De aangekondigde gift van 190 euro in november en december voor huishoudens is wel makkelijk door te voeren, stelt de lobbyist.

Wie gaat het betalen?

Maar het grootste probleem is het geld. De energiebedrijven zeggen een harde eis te hebben, namelijk dat het geld voor het plafond niet voorgeschoten hoeft te worden maar dat de overheid dit betaalt. “De energiebedrijven hebben het geld niet om dit voor te schieten.”

De details hierover zouden op 1 oktober duidelijk moeten zijn voor de energiebedrijven, maar dat is nog niet gebeurd. “We hebben aangegeven dat we het plafond op 1 januari kunnen doorvoeren, als we voor die datum duidelijkheid hebben. En dat hebben we nog niet.'”

