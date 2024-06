Energie-Nederland: “Betaal investering stroomnet vanuit algemene belasting” Vandaag • leestijd 2 minuten • 500 keer bekeken • bewaren

De enorme investeringen in het stroomnet die de komende jaren nodig zijn voor de energietransitie, zouden niet via de energierekening van consumenten moeten worden betaald. Dat stelt Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van de branchevereniging Energie-Nederland, bij WNL Op Zondag. Het geld voor de uitbreiding en versterking van het elektriciteitsnet moet volgens haar uit algemene belastingmiddelen komen.

Van Nieuwenhuizen stelt dat de lasten eerlijker worden verdeeld als de energietransitie wordt betaald vanuit algemene belastingmiddelen. Daar gelden namelijk verschillende tarieven voor arme en rijke huishoudens.

“Kosten nu uitgesmeerd over alle rekeningen”

Op dit moment worden de kosten volgens Van Nieuwenhuizen uitgesmeerd over alle rekeningen. Dit zijn de netbeheerkosten die onderdeel zijn van iedere energierekening. “Van al het energieverbruik in Nederland is nu 20 procent elektriciteit, dat moet een veel groter percentage worden. Dus er moeten miljarden geïnvesteerd worden om dat net te verzwaren en uit te breiden.”

“Kosten niet op te brengen voor lage inkomens”

De voorzitter van Energie-Nederland stelt dat die kosten niet op te brengen zijn voor huishoudens die nu al moeite hebben om de rekeningen te betalen. “Er zijn grote groepen die zich zelfs de radiatorfolie als eerste begin om te besparen niet kunnen veroorloven.”

“Investeringen stroomnet vanuit algemene belastingen”

Energie-Nederland vindt het gek dat deze investeringen via de energierekening moet worden betaald, omdat het om infrastructuur gaat die heel Nederland nodig heeft. “Dus ons idee is: doe dat veel meer vanuit algemene middelen. Dan is de inkomenstoets er eigenlijk al overheen geweest.”

Eerder dit jaar pleitte Vereniging Eigen Huis voor de financiering van de investeringen in elektriciteitsnetwerken vanuit algemene middelen. Ook de belangenbehartiger voor woningeigenaren denkt dat dit nodig is om de energierekening betaalbaar te houden.

Netbeheerkosten dit jaar al gestegen

De tarieven van netbeheerders stegen dit jaar met ongeveer 7 euro per maand. Volgens toezichthouder Autoriteit Consument & Markt, die bepaalt welke tarieven netbeheerders mogen hanteren, is het extra geld onder andere nodig voor de miljardeninvesteringen in de uitbreiding van de netten van de komende jaren. ANP