Eneco verlaagt terugleververgoeding zonnestroom Vandaag

De vergoeding voor het terugleveren van stroom afkomstig van zonnepanelen wordt stevig verlaagd door Eneco, meldt het AD. Vanaf 5 september wordt deze vergoeding teruggebracht naar 9 cent per kWh, terwijl het merendeel van de klanten tot nu toe het reguliere stroomtarief ontving voor het overschot.

Er zijn momenteel zo’n 1,8 miljoen huishoudens in Nederland met zonnepanelen. Daarvan wekt ongeveer een kwart op jaarbasis gemiddeld 900 kWh meer op dan ze zelf nodig hebben. Voor dat overschot kregen klanten eerst het normale stroomtarief, maar met deze maatregel zien klanten de totale waarde van het stroomoverschot nu met honderden euro’s dalen.

Klanten ‘gelokt’ met hoge vergoeding

Eneco wist de afgelopen tijd veel nieuwe klanten te lokken met de hoge terugleververgoeding. Zeker nu er sprake is van torenhoge energieprijzen maken meer mensen gebruik van zonnepanelen, die het als meevaller zien dat daaraan verdiend kan worden. De toestroom van nieuwe klanten was zelfs zo groot dat die het bedrijf meer kostte dan opleverde.

De 9 cent per kWh waarvoor is besloten is volgens Eneco marktconform, zo meldde Rianne van Voogt van het energiebedrijf. Met de hoge terugleververgoeding wilde Eneco zonne-energie stimuleren maar dat is volgens het bedrijf nu niet meer nodig. “Veel mensen investeren nu in zonnepanelen en dat is niet meer alleen afhankelijk van de terugleververgoeding.”

Onvoorspelbare groene stroom

Daarnaast is groene stroom niet gelijkmatig over de dag beschikbaar. Op zonnige dagen tussen 11.00 en 15.00 krijgen energiebedrijven veel zonnestroom van hun klanten geleverd, maar dat is juist het moment waarop de stroomprijs op de energiemarkt laag is. Op sommige momenten is deze zelfs negatief, wat tot verlies leidt wanneer veel klanten hun stroom op dat moment verkopen.

Kritiek

Ondanks dat de vergoeding volgens Eneco marktconform is, komt er veel kritiek op de beslissing. Veel mensen zien hun extraatje nu verdwijnen. Gelukkig zijn energiebedrijven wettelijk gezien wel verplicht om in ieder geval een redelijke terugleververgoeding te bieden. Hoe hoog dat is? Dat hangt af van de markt, de inkoop en verkoop van energie.

Niet alleen Eneco heeft besluiten genomen over de terugleververgoeding. Ook Vattenfall kondigde een verandering aan, maar in plaats van een daling gaat het in dit geval om een stijging van de vergoeding. Het tarief wordt daar verhoogd van 7 naar 17 cent per kWh. Hier kwam echter veel kritiek op aangezien dit pas gaat gelden wanneer de beste maanden voor zonne-energie al voorbij zijn.

Wetgeving voor terugleververgoeding

Tjitte Mastenbroek van de Autoriteit Consument en Markt zegt dat er nog niet precies in de wet is vastgelegd hoe hoog de terugleververgoeding zou moeten zijn. “Als je vindt dat je vergoeding te laag is kun je overstappen naar een andere leverancier die meer biedt of een klacht indienen bij het bedrijf. Er kan niet op gehandhaafd worden.”

Ondanks dat er nu nog geen wetgeving is komt die er binnen een paar jaar wel aan. Er zijn nieuwe regels in de maak voor het minimumtarief voor teruglevering, vastgelegd in een nieuwe Energiewet. Hierin zou opgenomen worden dat 80 procent van het kale tarief dat klanten betalen de ondergrens wordt voor geleverde zonne-energie.

De verlaging van de terugleververgoeding gaat pas op 5 september in. Eerst moeten alle kWh die deze zomer zijn opgewekt en geleverd nog vergoed worden met het hoge tarief.

Bron: AD