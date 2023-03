Eneco moet mogelijk tienduizenden klanten met zonnepanelen compenseren Vandaag • leestijd 2 minuten • 1491 keer bekeken • bewaren

Eneco heeft maandenlang een te lage vergoeding geboden voor het terugleveren van overtollige opgewekte stroom en moet daarom mogelijk 50.000 klanten met zonnepanelen compenseren. Het energiebedrijf zette de terugleververgoeding per 5 september 2022 op 0,09 euro per kilowattuur, maar verzuimde daarover klanten goed te informeren.

"Hoeveel geld er gecompenseerd moet worden, is nog niet aangegeven"

"Dat had anders gemoeten", zegt een woordvoerster van de onderneming. Hoeveel geld er gecompenseerd moet worden, kan ze nog niet aangeven. Dat is volgens haar pas goed in te schatten wanneer klanten hun jaarnota ontvangen. Dat kan nog maanden duren.

Hoge energieprijzen zorgden voor hoge terugleververgoedingen

Voorheen kregen klanten van Eneco voor elke kilowattuur aan stroom die ze zelf niet verbruikten evenveel als ze moesten betalen voor stroom die ze van Eneco afnamen. Maar door het flinke oplopen van de energieprijzen bedroeg de terugleververgoeding voor sommige klanten op een gegeven moment meer dan 0,50 euro per kilowattuur.

Consumenten met vast contract kregen ook minder vergoeding

Toen Eneco in augustus besloot om de vergoeding per 5 september terug te brengen tot 0,09 euro ging vervolgens veel mis. Zo verlaagde Eneco de vergoeding oorspronkelijk ook voor consumenten met een vast energiecontract, terwijl de vergoeding voor die mensen eigenlijk voor langere tijd was vastgelegd. De Consumentenbond maakte hierover in oktober al stampij, waarna Eneco liet weten de verandering voor deze klanten voor de looptijd van hun contract terug te draaien.

“Klanten tussen 5 september en 30 april vorig jaar krijgen mogelijk compensatie”

Sinds september vorig jaar zijn er ook nog veel klanten met zonnepanelen bijgekomen. Eneco is er achter gekomen dat zij eigenlijk ook nog goed geïnformeerd hadden moeten worden over de nieuwe terugleververgoeding, maar dat dit tot nu toe nog niet op de juiste wijze is gebeurd. Daardoor kunnen alle klanten die tussen 5 september vorig jaar en 30 april dit jaar voor het eerst in aanmerking komen of in aanmerking zijn gekomen voor een terugleververgoeding, mogelijk nog compensatie tegemoet zien.

“Compensatie zal afhangen van de jaarnota”

Hoeveel terugleververgoeding iemand precies krijgt, en dus hoeveel compensatie, wordt in de jaarnota verrekend via de zogeheten salderingsregeling. Daarmee kunnen huishoudens met zonnepanelen hun goedkope stroom die ze terugleveren aan het net wegstrepen tegen stroom die ze op andere momenten afnemen. ANP