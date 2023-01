Eneco geeft klanten tot 15 januari de tijd om meterstanden door te geven

6 jan. 2023 - 20:24

Ik heb 1 januari 2023 mijn Meterstanden doorgegeven maar kan alleen zien in mijn Eneco de opgegeven Gas m3 maar niet mijn Stroom opgave. Ik kan ze maar niet bereiken om te vragen of zij de Stroom hebben ontvangen. Ik vind dit ongehoord. Nogmaals Telefonisch onbereikbaar. Dan kun je wel zeggen tot 15 januari de kans geven maar dan moet je wel bereikbaar zijn om te weten of alles goed is gegaan. Jan