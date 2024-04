Eneco gaat klanten met zonnepanelen terugleverkosten rekenen theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 2 minuten • 400 keer bekeken • bewaren

Klanten van energieleverancier Eneco die zonnestroom terugleveren aan het elektriciteitsnet, gaan vanaf juni terugleverkosten betalen. Het gaat om 11,5 cent per kilowattuur (kWh). Doorsnee klanten met zonnepanelen gaan er circa 350 euro per jaar op achteruit. Klanten zonder zonnepanelen gaan juist minder betalen.

Eneco is met ongeveer twee miljoen klanten de eerste grote energieleverancier die klanten met zonnepanelen terugleverkosten in rekening gaat brengen voor iedere kilowattuur die teruggeleverd wordt.

Bij Essent gebeurt dit momenteel nog via een omweg, en wel door klanten met zonnepanelen geen cashbacks te bieden. Vattenfall heeft aangekondigd ook te beginnen met terugleverkosten, maar het is nog onbekend wanneer het zo ver is en wat de precieze tarieven zullen worden.

Gemiddeld huishouden betaalt ongeveer 350 euro per jaar aan terugleverkosten

Eneco rekent klanten met zonnepanelen die stroom terugleveren aan het net momenteel nog een vast bedrag van 6 euro per maand. Dit bedrag is verwerkt in het vastrecht. Op jaarbasis gaat het dus om 72 euro. Maar met de nieuwe regeling gaan bezitters van zonnepanelen erop achteruit, want terugleveren wordt vanaf dat moment stukken duurder.

De energiereus zal deze kosten vanaf juni in rekening brengen aan mensen die een nieuw vast contract afsluiten én aan mensen die een variabel stroomcontract en zonnepanelen hebben. Klanten in de tweede categorie krijgen er tussen juni en augustus van dit jaar gefaseerd mee te maken.

Stel, een huishouden saldeert 3000 kilowattuur per jaar, want er wordt meer opgewekt via de zonnepanelen dan dat het huishouden zélf aan energie verbruikt. Deze 'overtollige' 3000 kWh wordt teruggeleverd aan het net. Dat kost klanten met zonnepanelen vanaf juni 11,5 cent per kWh, oftewel 345 euro in het gegeven voorbeeld.

Deze tarieven liggen volgens AD.nl "in lijn met de terugleverkosten die bijvoorbeeld Vandebron en Budget Energie vragen". En doordat deze terugleverkosten worden verrekend met de terugleververgoeding, levert teruggeleverde stroom simpelweg veel minder meer op.

Wordt er 2500 kWh gesaldeerd, dan betalen klanten met zonnepanelen 287,50 euro per jaar aan terugleverkosten. En gaat het om 3500 kWh per jaar, dan kost het dit huishouden ruim 400 euro.

Gunstig voor huishoudens zónder zonnepanelen

Waar bezitters van zonnepanelen dus duurder uit zijn, gaan klanten zonder zonnepanelen er juist op vooruit. Doordat de kosten die Eneco maakt voor het salderen nu bij de huishoudens mét zonnepanelen worden neergelegd, gaan klanten die niet over zonnepanelen beschikken 6 cent minder betalen per kWh.

Dat zou gaan om driekwart van het klantenbestand. Op jaarbasis levert dit een huishouden bij gemiddeld gebruik zo'n 150 euro voordeel op ten opzichte van de huidige tarieven.

"Gebruik zo veel mogelijk stroom zélf"

Een woordvoerder van Eneco meldt aan AD.nl dat klanten alléén gaan betalen voor daadwerkelijk teruggeleverde stroom. Indien mogelijk krijgen deze klanten dan ook het advies om zo veel mogelijk opgewekte stroom zélf te gebruiken: "Hoe meer zelfopgewekte stroom klanten direct verbruiken, hoe minder terugleverkosten worden berekend. Zet die apparaten aan als de zon schijnt, iedere kWh zonnestroom die niet door de meter gaat, hoef je niet te betalen."

