Elektronicawinkelketen BCC staat op omvallen

Elektronicaketen BCC staat op omvallen. BCC is een van de grootste elektronicawinkelketens van het land met bijna zestig vestigingen en ruim 1100 medewerkers. Het bedrijf ziet zich gedwongen om uitstel van betaling aan te vragen bij de rechtbank van Amsterdam.

Zowel de BCC-winkels als de webshop blijven voorlopig open, laat de winkel weten. Ook kunnen klanten nog rekenen op de levering en installatie van hun bestellingen. BCC geeft verder aan ook nog retouren te verwerken.

Bewindvoerders onderzoeken toekomstopties

BCC zegt te maken te hebben met "aanhoudende en toenemende zware marktomstandigheden." Twee bewindvoerders gaan de komende tijd kijken naar de toekomstmogelijkheden van BCC, meldt de keten.

Volgens topman Caspar Klinkhamer staat BCC onder "steeds zwaarder wordende druk." "Ondanks stevige maatregelen die genomen zijn om de kosten terug te dringen en de financiële positie te verbeteren, hebben we geconcludeerd dat dit niet voldoende is en we niet op deze manier kunnen doorgaan. Samen met de bewindvoerders zullen we nu verdere opties beoordelen. Onze prioriteit ligt nu bij onze medewerkers en klanten. Wij zullen ons uiterste best doen dit proces op een voor alle betrokkenen zo goed mogelijke manier uit te voeren."

Diverse winkels in de problemen of failliet

BCC valt onder Mirage Retail Group (MRG). Dat moederconcern zette eind augustus nog dochteronderneming en speelgoedwinkelketen Intertoys te koop. MRG nam in 2019 ook Blokker over, een jaar later volgde BCC.

Ook Big Bazar viel voorheen onder MRG. Dat bedrijf werd in 2021 verkocht en verkeert inmiddels in zwaar weer doordat het rekeningen voor onder meer de huur en leveringen niet betaalt. Verschillende partijen hebben daarop faillissementsaanvragen ingediend tegen Big Bazar. Het bedrijf wijt de problemen onder meer aan de fikse prijsstijgingen in de winkelstraat, waardoor klanten minder zijn gaan uitgeven bij de keten.