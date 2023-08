Elektrische fiets primair doelwit van dieven: duizenden diefstallen per maand Vandaag • leestijd 2 minuten • 1602 keer bekeken • bewaren

De politie waarschuwt de elektrische fiets gebruiker: maandelijks verdwijnen er duizenden e-bikes over de grens, voornamelijk richting Oost-Europa, dat schrijft de Telegraaf. "Het is overduidelijk dat het vizier van de bendes verschoven is van de ’gewone’ fiets naar de elektrische variant. Ze zijn duurder, bij aanschaf tussen de twee en drieduizend euro en daardoor lucratiever".

"Het is alarmerend, maar gelukkig pakken we regelmatig bendes op", vertelt René Middag, projectleider Mobiel Banditisme van de nationale politie tegen de Telegraaf. "Zeker agenten in de grensgebieden zijn zeer alert en signaleren snel als er iets niet klopt. Zeker als er busjes worden aangehouden worden die volgeladen zijn gaan de alarmbellen af en worden grondige controles uitgevoerd. ”

Kinderspel

De professionele fietsendieven hebben inmiddels volgens Middag allerlei technieken ontwikkeld om rijwielen zo snel mogelijk te kunnen stelen. "Ze komen in hun busje aanrijden bij een winkelcentrum, school, sportvereniging of andere drukke locaties en halen dan in een paar minuten tijd zo vijf, zes e-bikes binnen. Veel fietsen staan ’gewoon’ op slot of met een ketting die in het standaardslot wordt vastgezet. Maar voor deze gasten is dat kinderspel en binnen een paar seconden hebben ze die met speciale apparatuur open. De verzekering adviseert niet voor niets nog een extra slot te gebruiken en deze aan een paal of hekwerk vast te zetten. Als dieven dat zien, kiezen ze vaak voor een ander target.”

Opkopersregister

Een ander probleem is dat veel eigenaren van de snelle fietsen vaak niet de serie- of framenummer noteren. „In Nederland hebben wij een digitaal opkopersregister waarin alle goederen die in Nederland tweedehands worden ingekocht worden gecontroleerd. Als blijkt dat iets gestolen is, wordt de politie gealarmeerd. Dat systeem werkt niet in Oost-Europa”, aldus Middag. "Daar bestaat een dergelijk systeem namelijk niet. Dat maakt het extra lastig om ontvreemde rijwielen terug te vinden."