Elektrische auto aanschaffen? Steeds meer kopers twijfelen

11 nov. 2023 - 14:55

Elektrische auto: - Grondstoffen accu schaars en onder slechte omstandigheden gewonnen - Beperkte actieradius i.c.m. lange oplaadtijd (economisch erg oninteressant) - Hoge aanschafprijs i.c.m. lage restwaarde omdat accu onbetrouwbaar wordt. - Elektriciteitsnet is overbelast, prijs laden relatief duur - Als EV/Accu op is chemische afvalbult in de toekomst - Voordelen BPM en MRB (hoog gewicht) gaan verdwijnen - Hoge fijnstof uitstoot doordat auto zwaar is Waarom niet wachten op waterstof (i.c.m. kernenergie)? Op waterstof kun je ook koken en verwarmen en is geschikt als waterstofbatterij voor energieopslag. We moeten inderdaad geleidelijk van fossiel af. Niet voor het klimaat, dat kan een mens helemaal niet regelen maar fossiel raakt een keer op en willen we niet uit bepaalde gebieden zoals Groningen en Rusland o.a. Dit betekent dat we geen haast hoeven te maken en rustig kunnen wachten op groene kerncentrales die energie voor waterstof productie waterstof leveren.