Elektrische auto 16% duurder om te verzekeren dan benzine auto • 01-05-2023 • leestijd 2 minuten • 3032 keer bekeken • bewaren

De populariteit van elektrische auto’s blijft toenemen, maar dat geldt ook voor de autoverzekeringpremie voor deze auto’s. Een elektrische auto verzekeren is gemiddeld bijna 16 procent duurder dan een verzekering voor een benzine auto met een vergelijkbare waarde, blijkt uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. “Bij de tien modellen die wij onderzochten, was de elektrische variant ongeveer 150 euro per jaar duurder om te verzekeren dan de benzine variant”, zegt Amanda Bulthuis, expert geld & verzekeringen bij Geld.nl.

Autoverzekering voor elektrische auto gemiddeld 150 euro per jaar duurder

De vergelijkingssite onderzocht voor tien nieuwe elektrische auto’s wat het kost om deze te verzekeren. “We keken daarbij ook wat het kost om een benzine auto met een vergelijkbare aankoopprijs van hetzelfde merk te verzekeren”, voegt Bulthuis toe. “Hieruit blijkt dat de autoverzekeringen voor de elektrische auto’s gemiddeld 12,50 euro per maand duurder zijn dan voor de benzine auto’s. Op jaarbasis komt dat dus neer op 150 euro.”

Hierbij moet volgens Bulthuis wel worden aangetekend dat elektrische auto’s standaard duurder zijn dan benzine auto’s met een vergelijkbaar model en uitvoering. “Omdat we in dit onderzoek auto’s hebben uitgezocht met een vergelijkbare waarde, betekent dit dat de benzine modellen vaak veel luxere uitvoeringen zijn dan elektrische auto’s. Voor de elektrische auto’s zijn we uitgegaan van de meest standaard uitvoering. Zouden we echter zijn uitgegaan van vergelijkbare modellen en uitvoeringen voor elektrische en benzine auto’s, dan zijn de elektrische auto’s gemiddeld 250 euro per jaar duurder om te verzekeren.”

Waarom premie elektrische auto hoger is

Dat de premies voor elektrische auto’s zoveel hoger liggen, komt doordat de schadelast voor elektrische auto’s hoger is, geven verschillende autoverzekeraars aan. “In de praktijk blijkt dat de reparatiekosten van elektrische voortuigen vaak hoger uitvallen dan die van benzine auto’s. Dit komt doordat er bij reparaties van elektrische auto’s technische en specialistische vaardigheden nodig zijn die niet elke reparateur bezit. Bovendien kunnen de vervangingskosten van een accu al snel oplopen tot bedragen boven de 4.500 euro”, zegt een woordvoerder van Allianz Direct.

Volgens Aegon, Achmea en Univé speelt ook mee dat elektrische auto’s een hoger gewicht hebben, waardoor ze bij een aanrijding vaker (letsel)schade veroorzaken en de schadelast dus hoger is. Dit blijkt uit verschillende onderzoeken.

Er valt veel te besparen op premie bij elektrische auto’s

Als je een elektrische auto aanschaft, moet je dus rekening houden met een hoge autoverzekeringpremie. “Dat is toch een flinke maandelijkse kostenpost”, zegt Bulthuis. “Maar door het slim aan te pakken, kun je toch veel geld besparen. Bij de elektrische auto’s die we onderzochten, was het verschil tussen de laagste en gemiddelde premie per auto 326 euro per jaar, oftewel ruim 27 euro per maand. Je kunt natuurlijk de gegevens van je nieuwe, elektrische auto doorgeven aan je huidige autoverzekeraar en hopen dat de premie die je dan krijgt de voordeligste is. Door meerdere autoverzekeringen te vergelijken en dan een keuze te maken, weet je zeker dat je de beste en voordeligste verzekering voor je elektrische auto hebt.”