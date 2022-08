"Elektrisch rijden duurder dan benzine door hoge elektriciteitsprijs" Vandaag • leestijd 2 minuten • 4036 keer bekeken • bewaren

Door de torenhoge energieprijzen is elektrisch rijden momenteel duurder dan rijden op benzine, en dat terwijl ook de benzineprijzen al langer erg hoog zijn. Honderd kilometer rijden kost circa 15 euro in een benzineauto. In een elektrische auto kost dit één euro meer, oftewel 16 euro.

Dat meldt De Telegraaf vandaag. De krant baseert zich daarbij op informatie van de ANWB. In de berekening wordt uitgegaan van de huidige elektriciteitsprijzen en de gemiddelde verbruikscijfers van een benzineauto in de middenklasse. Slecht nieuws voor degenen die juist zijn overgestapt op elektrisch rijden vanwege de hoge benzineprijzen.

"Onwenselijke situatie"

De Telegraaf sprak expert Ronald Steinmetz van het bedrijf EVConsult. Hij spreekt van een zeer onwenselijke situatie: "Het is belangrijk dat elektrisch rijden financieel aantrekkelijk blijft."

Een belangrijke reden voor de gestegen prijzen hangt samen met de energiecontracten die Nederlandse huishoudens hebben afgesloten.

Wie nog een vast energiecontract heeft met oude(re) tarieven, merkt de prijsstijging nog niet in de portemonnee. Maar loopt je contract af, en moet je tegen de huidige tarieven een nieuw contract afsluiten? Dan stijgen de kosten aanzienlijk.

Bestuurders laten eigen laadpaal links liggen

Bestuurders die net een nieuw energiecontract hebben afgesloten, zijn dus meer geld kwijt aan elektrisch rijden dan aan het rijden in een benzineauto.

Sterker nog, mensen laten hun eigen laadpaal onbenut vanwege de hoge prijzen, en gaan liever naar een openbare laadpaal om te kunnen profiteren van de lagere tarieven. Maar die situatie is op lange termijn niet houdbaar, aldus Steinmetz.

Openbare laadpalen hebben vaak een maximale prijs, en dat komt dankzij gemeenten en provincies. Dat stelt ANWB-expert elektrisch rijden Marco Eenennaam tegen De Telegraaf.

Met een ANWB-pas betaal je bij openbare laadpalen € 0,36 per kWh. Het gemiddelde tarief per kWh is volgens de huidige energieprijzen ongeveer € 0,77. En als een elektrische auto per 100 kilometer zo'n 21 kWh verbruikt, is het al snel duidelijk dat het hier om grote prijsverschillen gaat.

"Tarieven laadpalen gaan omhoog"

Marco Eenenaam schat in dat de tarieven die je betaalt bij openbare laadpalen op termijn omhoog gaan. Daarentegen stelt hij wel dat goedkoop laden nog mogelijk is via bijvoorbeeld zonnepanelen.