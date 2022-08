De stijging van huizenprijzen vlakt af

De prijsstijging voor koopwoningen vlakte in juli opnieuw af, blijkt uit onderzoek van het CBS en Kadaster. Al sinds 2013 stijgen prijzen voor koopwoningen in verband met de woningschaarste, maar vanaf 2017 zijn deze prijzen écht geëxplodeerd. Maar er lijkt eindelijk een kantelpunt te zijn: de stijging van de huizenprijzen zwakt al maanden af.

In juli was een bestaande koopwoning 14,5 procent duurder dan een jaar daarvoor, blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland door het CBS en het Kadaster. De afvlakking van de prijsstijging werd al vanaf mei zichtbaar. In april waren bestaande koopwoningen nog 19,7 procent duurder dan een jaar daarvoor, ten opzichte van 18,8 procent in mei en 16,6 procent in juni.