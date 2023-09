Einde aan storende cookies? Kabinet wil één keuze voor alle websites

In een antwoord op Kamervragen (.pdf) van D66-Kamerlid Hind Dekker-Abdulaziz reageert Van Huffelen als volgt: "Het kabinet herkent dat de huidige praktijk onprettig is. Er is wetgeving die bepaalt dat gegevens van (internet)gebruikers niet zonder toestemming gebruikt mogen worden. Echter zien we dat door consentmoeheid en dark patterns consumenten vaak akkoord gaan zonder dat ze dat echt willen."