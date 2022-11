Eikels en bladafval op jouw auto? Dit is alles wat je moet weten

theme-icon Natuur

Kortere dagen, kouder weer en Halloween. Het is weer herfst en dat betekent ook dat de bomen hun bladeren en andere bekleding verliezen. Dat ziet er altijd gezellig uit. Maar auto’s worden door de bladeren bedekt en kunnen schade oplopen door vallende eikels. Waar moet je opletten bij het bladvrij maken? En wat kun je doen bij deukjes in de lak van je auto?

Gevallen bladeren kunnen in alle hoeken en gaten van je auto terechtkomen. Als je auto een schuifdak heeft, kunnen de bladeren zich een weg naar binnen dringen.

Daarnaast bevatten naalden en natte bladeren van onder andere naaldbomen, dennen, lindes of esdoornen ook hars, wat door het zuur de lak van je auto beschadigt. Terwijl eikels dit jaar bijzonder groot zijn, waardoor ze deuken in je auto kunnen veroorzaken. Dit is alles wat je moet weten.

Verstopte afvoer

Vallende bladeren kunnen zich onder je motorkap of in de afvoer van de opvangbak onder je voorruit wurmen. Naast de bende die het kan veroorzaken door alle modder en vocht dat erbij komt kijken, kan het ook schadelijk voor de auto zijn. De bladeren kunnen verrotten en het prutje dat overblijft kan de afvoer blokkeren. In het ergste geval stroomt het water via het ventilatiekanaal je auto in, waardoor je met natte voeten achter het stuur zit!

Ook als je auto een schuifdak heeft, moet je extra opletten. Deze heeft vaak ook een speciale afvoer die verstopt kan raken. Ook dit probleem is gelukkig makkelijk op te lossen door er met een luchtslang in te blazen of door er voorzichtig een ijzerdraad in te porren.

Hars schoonmaken

Het hars op de bladeren werkt verzurend, wat schadelijk kan zijn voor de lak van je auto. Daarom moet je, vooral als de bladeren al een poos op je auto liggen, voorzichtig zijn met het schoonmaken. Vers gevallen bladeren kun je proberen te verwijderen met lauwwarm water, wat autoshampoo en een zachte doek of spons. Misschien ten overvloede, maar gebruik nooit een schuurspons, die geeft namelijk 100 procent krasgarantie.

Lukt het weghalen van de harsresten niet met water en zeep? Gebruik dan geen agressieve middelen zoals terpentine. Dat kan de lak aantasten. Gebruik een middel dat ervoor is gemaakt, zoals harsverwijderaar.

Helaas is parkeren onder de bomen niet altijd te vermijden. Bij een auto die goed in de was zit of is behandeld met een lakbeschermer, is hars gemakkelijker te verwijderen omdat het minder goed hecht.

Schade door vallende eikels

Schade aan je auto door vallende eikels of andere noten is niet ondenkbaar. Sterker nog, autoschadebedrijven hebben het zelden zo druk gehad als dit najaar. Mede vanwege het stormachtige weer en de opvallend grote eikels komen er veel meldingen van deuken in de autodaken. Vaak is ‘uitdeuken zonder spuiten’ dan een goede en voordelige optie. Bij verschillende garages kan dit al vanaf 40 euro, afhankelijk van de grootte van de deuk.

Wie is hiervoor dan aansprakelijk? Helaas draaien gemeentes zelden op voor deze kosten. Als je je auto zelf onder een eikenboom plaatst, dan wordt het moeilijk om iemand anders hiervoor aansprakelijk te stellen. Afhankelijk van je verzekering kan deze je wel financieel uit de brand helpen. Dat verschilt per soort verzekering:

WA

Ben je alleen WA verzekerd? Dan krijg je deze schade helaas niet vergoed.

Beperkt Casco

Heb je een beperkt cascoverzekering? Dan ben je hiervoor alleen verzekerd als de schade tijdens een storm is ontstaan. De meeste verzekeraars spreken van storm bij windkracht 7 of hoger.

Tip: maak foto’s van de schade en noteer het tijdstip. Zo kun je bij je verzekeraar beter aantonen wanneer de schade is ontstaan.

Allrisk

Met een allriskverzekering (ook wel volledig casco genoemd) ben je altijd verzekerd voor dit soort schades. Ook als het niet stormde.

