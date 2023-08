Eigenaar zonnepanelen ervaart steeds vaker problemen met terugleveren stroom theme-icon Duurzaam leven • Gisteren • leestijd 2 minuten • 81 keer bekeken • bewaren

Het gebeurt steeds vaker dat particulieren met zonnepanelen hun opgewekte zonnestroom kortstondig niet kunnen terugleveren aan het stroomnet. "Het elektriciteitsnet in de woonwijk loopt op piekmomenten steeds meer tegen grenzen aan", waarschuwt het netwerkbedrijf Alliander.

Advies: gebruik opgewekte stroom als de zon schijnt

Gemiddeld kregen netbeheerders in de eerste helft van dit jaar twee tot drie keer vaker klachten over het zogeheten laagspanningsnet vergeleken met een jaar eerder, laat Netbeheerder Nederland weten. Dit is het elektriciteitsnet voor kleine gebruikers zoals consumenten.

De klachten gaan volgens een woordvoerder van de brancheorganisatie onder meer over het niet kunnen terugleveren van energie. Netbeheer Nederland raadt mensen met zonnepanelen aan opgewekte energie te gebruiken zodra de zon volop schijnt.

Stroomnet loopt vol

Netbeheerders waarschuwen al langer dat het elektriciteitsnet in Nederland de massale overstap naar zonnepanelen niet aankan. Door de energietransitie en de grotere vraag naar elektriciteit bij bedrijven, doordat ze moeten overstappen van gas naar stroom, loopt het net in steeds meer gebieden in het land vol. Bedrijven ervaren oplopende wachttijden voor een nieuwe of grotere aansluiting op het elektriciteitsnet.

De drukte op het stroomnet speelt ook andere partijen parten. Projectontwikkelaars die woningen willen bouwen en woningcorporaties die huizen willen verduurzamen, merken ook steeds meer de gevolgen van de drukte op het net.

"Een hoofdpijndossier"

Een woordvoerder van demissionair minister Rob Jetten (Energie) noemt de overvolle stroomnetten een "hoofdpijndossier" voor de energietransitie. Volgens hem wordt "keihard gewerkt" om de problemen zoveel mogelijk op te lossen. Toch is Den Haag niet van plan om een rem te zetten op de explosieve groei van zonnepanelen. "De groei van zonne-energie is positief, alleen: je moet wel iets met het probleem van het volle stroomnet. Dus daar is wel veel aandacht voor."

Alliander voerde de investeringen in de uitbreiding van het gas- en elektriciteitsnet in het eerste halfjaar op met 62 miljoen euro tot 641 miljoen euro. Desondanks is het volgens de netbeheerder "onmogelijk om het tempo van de energietransitie bij te houden."

Enexis: meer storingen door overbelast net

Ook Enexis, netbeheerder in Noord-Brabant, Limburg, Groningen, Drenthe en Overijssel, ziet dat het aantal klachten van consumenten op het laagspanningsnet is verdriedubbeld. Het probleem speelt over het algemeen vooral in Groningen en Drenthe en op dagen met veel zon.

Afgelopen januari tot en met juni waren er vijfhonderd storingen door overbelasting, meldde Enexis vorige week bij de halfjaarcijfers. In heel 2022 waren er 267 storingen. "Op dit moment zijn de problemen niet zo groot vanwege de regen", zegt een woordvoerster. Afgelopen weken heeft de zon relatief weinig geschenen. ANP