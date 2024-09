Eerste zorgverzekeraar verhoogt premie met bijna tien euro per maand

DSW is de eerste zorgverzekering die de premie voor 2025 bekend heeft gemaakt. Klanten met een basisverzekering kunnen volgend jaar rekenen op een prijsstijging van bijna tien euro en moeten maandelijks 158,50 euro betalen. De premie voor de zorgverzekering stijgt al jaren en zet de betaalbaarheid van de zorg ernstig onder druk, vindt DSW. De zorgverzekeraar doet een dringend beroep op de politiek: “De grens is bereikt.”

De opgave van de zorg is al jaren groot. Deze wordt in de toekomst alleen nog maar groter door de stijgende vraag naar zorg, personeelstekorten, lange wachtlijsten en de vergrijzing.

Ook krijgen steeds meer mensen meerdere ziekten tegelijk waardoor behandelingen complexer worden. Hierdoor blijven de kosten van de zorg stijgen en daarmee ook de zorgpremie. Topman Aad de Groot van DSW: “Wij merken dat de grens aan wat mensen in Nederland voor zorg willen en kunnen betalen is bereikt. De solidariteit staat onder grote druk. De gezondheidsverschillen in Nederland worden te groot. De rek is er echt uit. Er zijn nu fundamenteel andere keuzes nodig binnen het huidige zorgstelsel.”