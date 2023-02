Eerder stoppen in zwaar beroep blijkt lastig te zijn 15-03-2021 • leestijd 1 minuten • 720 keer bekeken • bewaren

Mensen met een zwaar beroep kunnen drie jaar voor hun pensioendatum eerder stoppen met werken. Dat is afgesproken in het Pensioenakkoord. Maar in de praktijk komt er weinig van de terecht, meldt het AD. Het gaat om een tijdelijke regeling tot 2026. Daarna treedt een nieuw pensioenstelsel in werking en moet er een definitieve oplossing komen.

Volgens Piet Fortuin, voorzitter van vakbond CNV, komt dat omdat bedrijven onder andere geen geld hebben voor de overgangsregeling. Daarnaast is de hoogte van de uitkering soms onvoldoende. Erik Heidemann, woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN, bevestigt dat het geen onwil is. "Bedrijven hebben het geld gewoon niet, want de focus ligt op overleven." De regeling zelf is ook voor werkgevers aantrekkelijk, benadrukt Heidemann. "Als iemand niet meer meekan, kun je die op een fatsoenlijke manier laten afvloeien. Je hebt dan ruimte voor een nieuwe jonge werknemer."

Bron: AD/ANP