Eerder met pensioen? Vooral hogere inkomens stoppen eerder met werken Vandaag • leestijd 3 minuten • 967 keer bekeken • bewaren

Vooral mensen met hogere inkomens kunnen het zich permitteren om zonder AOW een paar jaar eerder te stoppen met werken. Dat blijkt uit cijfers die het AD heeft opgevraagd bij het CBS. "Mensen met lagere inkomens hebben niet de middelen om ook nog te kunnen sparen voor een vervroegd pensioen."

Uit deze cijfers blijkt dat vorig jaar 81.400 werknemers in loondienst met pensioen gingen. Ruim één op de drie – 35.000 mensen – stopte voor hun 66ste levensjaar. Voor mensen in deze groep geldt dat hoe jonger iemand met pensioen gaat, hoe hoger het inkomen is.

Veel geld te besteden? Eerder met pensioen

1700 mensen gingen in 2023 op of vóór hun 59ste levensjaar met vroegpensioen. Mensen in deze categorie hadden gemiddeld 66.700 euro te besteden. Op jaarbasis is dat 11.500 euro meer dan de groep mensen die wél tot de AOW-leeftijd doorwerkte.

In 2023 lag de officiële pensioendatum op 66 jaar en 10 maanden. Mensen van 62 die stopten met werken, hadden gemiddeld 65.800 euro te besteden, zo meldt het AD. Hoe meer iemand verdient, hoe meer keuzemogelijkheden diegene heeft om zélf de datum van het pensioen te bepalen, zegt hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen tegen het AD.

Ook zaken als eigenwoningbezit en beleggingen spelen daarin een rol. Maar, zo stelt Wilthagen: "Maar mensen met lagere inkomens hebben niet de middelen om ook zelf nog te kunnen sparen voor een vervroegd pensioen."

Vakbonden niet blij

In het Pensioenakkoord van 2019 is door vakbonden, werkgevers en de toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgesproken dat de pensioenleeftijd zou meestijgen met de hogere levensverwachting. Maar voor mensen met zware beroepen zou er een regeling komen die ze in staat stelt om eerder te stoppen met werken.

Dat is de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Hierin is bepaald dat een werknemer drie jaar voor de pensioenleeftijd mag stoppen met werken en gedurende deze drie jaar een uitkering krijgt op AOW-niveau.

Maar mensen met zware beroepen krijgen vaak een relatief laag loon. Deze regeling is voor veel mensen in deze groep dan ook onvoldoende. Een gedeelte van het pensioen naar voren halen, is eveneens geen optie: dan houdt deze groep te weinig pensioen over voor ná hun pensionering.

Bestuurder Piet Rietman van vakbond FNV: "We gunnen iedereen een goed vroegpensioen. Maar we willen dat dat zeker mensen met een zwaar beroep eerder kunnen stoppen met werken". En CNV-voorzitter Piet Fortuin zei eerder: "Nu bepaalt de grootte van je portemonnee of je eerder kunt stoppen met werken."

Vroegpensioenregeling staat op de tocht

De RVU loopt eind 2025 af en onderhandelingen over een nieuwe regeling zitten volgens het AD muurvast. In verschillende sectoren – waaronder de bouw, de industrie en het openbaar vervoer – wordt actie gevoerd voor een betere regeling. Ook politieagenten demonstreren voor de mogelijkheid om vervroegd met pensioen te kunnen.

Piet Rietman (FNV): "We willen dat de maximale uitkering anderhalf keer modaal wordt. We willen dan per sector of bedrijf afspreken wie er voor de regeling in aanmerking komt.

Rietman noemt de schoonmaakbranche als voorbeeld om de noodzaak voor een goede regeling te illustreren: "Daar maakt nog geen 10 procent van de schoonmakers gebruik van de RVU. Iedereen is het er over eens dat het een zwaar beroep is, maar door de lage lonen kunnen mensen geen gebruik maken van de regeling."