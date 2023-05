"Eén op de vijf Nederlanders betaalt bijna alles met contant geld"

20 mei 2023 - 0:44

Elektronisch betalen is prima, als dat bij je past en wanneer dat het beste uitkomt. Maar laat het totalitaire WEF-regime nóóit ons contant geld afpakken! Zij zijn er slechts op uit al uw gangen na te gaan, u alles af te nemen en over u te heersen in een controle- en surveillancestaat, zodat u een slaaf van het systeem wordt. Dat wordt al stap voor stap ingevoerd, zonder dat u het merkt. Zoals men kikkers kookt. Verzet je tegen het regime en Maxima's propaganda voor CBDC's en ga weer zoveel mogelijk contant betalen, waar je kunt. Pot geen wisselgeld op, maar help lokale winkeliers juist door hen van klein geld te voorzien, indien gewenst. Probeer het de lokale winkelier wel zo makkelijk mogelijk te maken wanneer u met contant geld betaalt. Moet u bijvoorbeeld 20,15 betalen en wilt u met een biljet van 50 betalen. Leg er dan 15 cent bij, zodat het terug betalen voor de winkelier gemakkelijker verloopt. Wees vriendelijk en stem uw betaalwijze zo mogelijk af op de voorkeur van de winkelier/caissière. Help elkaar. Laten we als burgers vriendelijker voor elkaar zijn, in plaats van bot, lomp en onverdraagzaam. Daar zou al veel mee gewonnen zijn. Die ander heeft waarschijnlijk ook gewoon een klotedag, net als jij. Meer weten? Meer kennis opdoen? Google maar eens op onzichtbaremacht.