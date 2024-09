Eén op acht komt moeilijk rond, ondanks verbetering koopkracht

Mensen doen dit jaar minder vaak een beroep op toeslagen en financiële hulp (22 procent, ten opzichte van 28 procent vorig jaar) en zijn iets beter in staat om elke maand te sparen: 74 procent ten opzichte van 70 procent in 2023.

Tegelijkertijd is er nog een groep mensen voor wie financiële stress aan de orde van de dag is. Bijna een kwart van de duizend respondenten verwacht in de toekomst moeite te krijgen het met het betalen van de rekeningen en 13 procent heeft acuut problemen met het betalen van de vaste lasten.

Het gaat beter, maar we zijn er nog niet, vindt directeur Arjan Vliegenthart van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud): “2024 is een jaar om financieel op adem te komen”, verklaart hij in het AD. “We zien dat mensen wat makkelijker rondkomen dan de afgelopen twee jaar, toen de energiecrisis en de stijgende prijzen er hard inhakten. Dankzij loonstijgingen is het voor veel mensen wat eenvoudiger geworden. Tegelijkertijd blijft er een significante groep voor wie het moeilijk blijft om rond te komen.’’