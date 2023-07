Een dagje weg in eigen land? Kies een van deze 10 gratis uitjes Vandaag • leestijd 4 minuten • 3837 keer bekeken • bewaren

Een dagje weg kost aan het einde van de rit vaak meer dan je denkt, maar wist je dat zo’n zomers uitje ook gratis kan? Van oesters plukken en stadswandelingen maken tot vliegtuigen spotten en paarden kijken, het kan allemaal voor niks! Hoe en waar? In dit artikel bespreken we 10 goedkope uitjes in eigen land.

1- Wandelen bij Koninklijke Houtvesterij Het Loo

Het Kroondomein Het Loo staat bekend als een mooi bosgebied op de Veluwe waar je prachtig kunt wandelen. Loop door het domein en bekijk de kleine theehuisjes, meertjes en herten. Check hier de verschillende prachtige looproutes op het Kroondomein.



Let wel: wandel je door het Koninklijke Houtvesterij Het Loo? Dan heb je gratis entree. Wil je ook het paleispark betreden of het Aardhuis zien? Dan zul je een kaartje moeten kopen van twee euro.

2- Vliegtuigen en parachutisten kijken in Teuge

Uitgewandeld op het Loo? Niet ver daar uit de buurt bij het vliegveld in Teuge wordt veel parachute gesprongen en gevlogen. Je kan hier vanaf de grond parachutisten naar beneden zien zweven en vliegtuigen zien landen en opstijgen. Vlakbij zit ook het restaurant De Hangar waar je onder het genot van een kop koffie de landingsbaan op kan kijken.

3- Loop een stadswandeling met behulp van een app

Ga je een dagje naar een stad? Maak eens een stadswandeling. Die wordt nog leuker als je onderweg allerlei wetenswaardigheden tot je kan nemen. Door middel van gratis of betaalde apps kun je tegenwoordig een stadswandeling maken waarbij informatie wordt gegeven over de gebouwen die je onderweg ziet en over de stadsgeschiedenis. Enorm leerzaam dus!

Wil je de route uit kunnen printen om mee te nemen? Kijk dan op Cityroutes.nl waar je gratis vele stadswandelingen kan downloaden. Wat dacht je van de binnenstad van Delft (stad van Delftsblauw, de Oranjes en Vermeer), Utrecht (Domplein en het Museumkwartier) of Nijmegen (oud-Romeinse stad langs de Waal)?

4- Oesters plukken in Zeeland, Groningen, op de Wadden en in het IJsselmeer

Lust jij graag oesters? Dan is deze tip iets voor jou. Wist je dat je ze gratis mag plukken in bepaalde gebieden in Nederland? Kijk op wildplukwijzer.nl om te zien waar je dit kunt doen. Er zijn wel wat huisregels, je mag namelijk niet meer dan 10 kilo per persoon plukken. Hiernaast mag je niet over de bodem schrapen, scheppen of roeren en mag je niet op het slik komen. Veder moet je ook oppassen voor waterplanten en het wier, zodat je deze niet beschadigt.

5- Paarden kijken in Soest

Ben jij gek op paarden? Ga dan langs bij een van de boerderijen van Stichting de Paardenkamp. Op de boerderijen van Stichting de Paardenkamp vind je bejaarde paarden die hier hun oude dag doorbrengen. De oudere paarden hebben vaak veel zorg en aandacht nodig die ze krijgen van de verzorgers en bezoekers. De Paardenkamp is zeven dagen per week gratis te bezoeken tussen 10:00 en 16:00. Je kunt de paarden bezoeken bij Boerderij Vossenveld en Boerderij Het Galgengat. Na het bezoek kun je nog langs Theehuis Het Oude Paard voor koffie en een lekkere lunch.

6- Bewandel het blotevoetenpad

Wie niet vies is van een beetje modder, water of gras tussen zijn tenen, moet een keer een blotevoetenpad bewandelen. De naam zegt het al, je wandelt de route op je blote voeten. Er zijn meerdere paden door heel Nederland met verschillende afstanden waartussen je kan kiezen. Wil je weten waar deze paden zijn? Kijk dan hier.

7- Bezoek een antiek- of rommelmarkt of braderie

Ook deze zomer stikt het ervan in Nederland: antiek- of rommelmarkten en braderieën. Je kan online kijken waar er bij jou in een buurt een plaatsvindt. Vaak is de entree van deze markten en braderieën gratis, maar als je iets mee naar huis wilt nemen zal je wel wat contant geld moeten meebrengen. Hier kun je zien welke vlooienmarkten er deze zomer plaatsvinden. En hier vind je een overzicht van de braderieën. Of kijk op de website indebuurt.nl om te zien wanneer er een markt bij jou in de buurt is.

8- Loop een kunstroute

Ben je een kunstliefhebber? Of sta je open voor nieuwe ervaringen? Dan is het lopen van een kunstroute iets voor jou! Gedurende het hele jaar zijn er op verschillende plekken in Nederland kunstroutes uitgestippeld die je gratis kan bezoeken. Tijdens de route kom je langs allerlei kunstenaars en ateliers met de meest bijzondere en mooie kunstwerken.

Je hebt ook kunstroutes waarbij je kunstwerken in een stad kunt bekijken en tegelijkertijd informatie over de kunstwerken kan lezen. Kijk hier om een leuke kunstroute door bijvoorbeeld Groningen, Rottemeren of Utrecht te downloaden.

9- Speeltuin Roeffen Mart

Wil je met de kinderen op pad? Ga dan eens naar speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst (Noord-Limburg). De kinderen kunnen helemaal losgaan op de glijbaan, kabelbaan of het klimrek. Toegang tot de speeltuin is gratis en ook het parkeren kost je niks. Er zijn toiletten aanwezig en het park is de gehele dag geopend dus je kan komen aanwaaien wanneer het jou uitkomt.

10- Geocaching

Houd je wel van een uitdaging? En zijn puzzels oplossen helemaal jouw ding? Probeer dan eens Geocaching. Via een app ga je op zoek naar verborgen pakketjes waarin cryptische omschrijvingen en raadsels staan die je moet oplossen. Het wordt wereldwijd gespeeld door miljoenen mensen en hoogstwaarschijnlijk liggen er ook pakketjes bij jou in de buurt verborgen!

Download de app, maak een account aan en ga op zoek naar een pakketje in jouw buurt. Neem een pen mee en zet je naam met datum in het logboekje dat je vindt bij het pakketje en leg alles weer terug op de plek waar je het vond. Op deze manier kun je in elke stad op speurtocht naar nieuwe raadsels met als doel zoveel mogelijk pakketjes op te speuren.