Duurzamere Nederlander vliegt en doucht minder en eet minder vaak vlees

De gemiddelde Nederlander is in twee jaar tijd duurzamer geworden. Minderen staat hierbij centraal. Zo wordt er minder autogereden, minder vaak vlees gegeten, minder lang gedoucht en minder vaak gevlogen.

Mensen gedragen zich bewust wat duurzamer of doen dit om op de kosten te besparen. Dat meldt I&O research in het onderzoek 'Duurzaam denken/duurzaam doen', dat is uitgevoerd in opdracht van Binnenlands Bestuur.

Minder vaak vlees, minder kilometers en minder lang douchen

In 2019 gaf 50 procent van de ondervraagden aan iedere dag vlees te eten. In 2022 is dit gedaald naar 44 procent. Twee jaar geleden werd er jaarlijks 12.057 kilometer afgelegd met de auto, in 2022 is het aantal afgelegde kilometers gedaald naar 10.357. Dit jaar wordt er gemiddeld 6,6 minuten gedoucht, in 2019 was dat nog 7,3 minuten.

Jongeren meest duurzaam in gedrag

Jongeren (18-24 jaar) en 65-plussers hebben de kleinste CO2-voetafdruk. Het gedrag van de middengroepen (25-64 jaar) is het minst duurzaam. Alle leeftijdsgroepen laten een daling in CO2-uitstoot zien ten opzichte van 2019. De daling is echter het grootst onder jongeren tot 24 jaar (-21 procent).

Hoger opgeleiden en jongeren zijn vaker duurzaam uit overtuiging. Onder lager en middelbaar opgeleiden lijkt duurzamer gedrag meer ingegeven door de kosten, door bijvoorbeeld te besparen op energie of minder lang te douchen.

Helft Nederlanders: breng uitstoot broeikasgassen omlaag

Verder vindt bijna de helft van de Nederlanders dat het kabinet meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Aan de andere kant is er echter ook een toename van het aandeel mensen dat vindt dat het kabinet juist minder moet doen. 10 procent vond dat eind 2021, nu is dat aandeel 19 procent. "Dit zijn vaak Nederlanders met een lager- en middelbare opleiding, en het zijn vaak rechts-conservatieve kiezers (kiezers van PVV, BBB, JA21 en FVD). Deze groep zal niet makkelijk op argumenten te verleiden zijn tot duurzamer gedrag, waarschijnlijk zijn hier andere middelen zoals regelgeving of subsidies voor nodig", aldus I&O.

Voor het onderzoek werden van 16 tot en met 26 september 2300 Nederlanders ondervraagd.

Bron: I&O research/ANP

