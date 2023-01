Duizenden mensen wachten vaak maanden op Wmo-hulp van de gemeente Gisteren • leestijd 3 minuten • 1682 keer bekeken • bewaren

Bijna 10.000 mensen wachten op hulp bij het huishouden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Dat blijkt uit een enquête van Kassa onder Nederlandse gemeenten. Bijna de helft van de 342 Nederlandse gemeenten werkte mee aan het onderzoek. Ruim 3500 mensen moeten langer dan de wettelijke termijn van acht weken wachten op een besluit van de gemeente. En ruim 6000 mensen hebben volgens hun gemeente weliswaar recht op hulp, maar wachten nog op een aanbieder. De wachtlijsten ontstaan door groeiende vraag en personeelstekort. Hoe zit dat precies?

Als mensen niet meer in staat zijn om het huishouden te doen, kunnen ze aanspraak maken op Wmo-hulp via de gemeente. Die beoordeelt dan of mensen recht hebben op de hulp en regelt een aanbieder.

Wmo-hulp wordt regelmatig niet binnen de wettelijke termijn geleverd

Bij ongeveer een kwart van de gemeenten lukt het niet om de aanvraag binnen de wettelijke termijn van acht weken af te handelen. En dat is niet alles: vervolgens kan het ook lang duren voordat er een aanbieder beschikbaar is.

In totaal wacht men gemiddeld 11 weken tot de hulp in huis er daadwerkelijk is. Bij één op de vijf gemeenten duurt dat maar liefst 16 weken of langer. Uitschieters zijn de gemeentes Eersel en Amsterdam, met wachttijden van respectievelijk bijna 31 en 36 weken.

Laag tarief: Aanzuigende werking?

Oorzaken voor de wachttijden die gemeenten noemen, zijn een tekort aan personeel bij gemeenten zelf en bij aanbieders van de huishoudelijke hulp.

Ook wordt gewezen op de aanzuigende werking van het vaste lage abonnementstarief van 19 euro dat mensen per maand moeten betalen voor de hulp, ongeacht hun inkomen of financiële draagkracht.

Hoe lang moet je in jouw gemeente wachten op Wmo-hulp?

Vanaf 2025 weer inkomensafhankelijke bijdrage

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt vanaf het begin te hebben gewaarschuwd voor aanzuigende werking van het vaste abonnementstarief. De VNG is daarom blij dat de landelijke overheid in 2025 de inkomensafhankelijke eigen bijdrage weer mogelijk wil gaan maken.

Maar het is nog maar zeer de vraag of dat voldoende is om de wachtlijsten terug te dringen. Ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verwacht alleen dat de maatregel gaat helpen bij het terugdringen van de wachtlijsten, omdat bijvoorbeeld het personeelstekort niet simpelweg met meer geld kan worden opgelost.

Vanwege een zorgvuldige invoering is het niet mogelijk de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor 2025 in te voeren. Tot dan is het aan gemeenten zelf om met andere oplossingen te komen.

Alle gemeenten benaderd: 169 gemeenten reageerden

Kassa benaderde alle Nederlandse gemeenten met een vragenlijst voor gegevens uit de maand december. In totaal reageerden 169 gemeenten op de enquête. Sommige gemeenten hebben gegevens over november of januari aangeleverd.

