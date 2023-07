Duizenden brieven verstuurd: "Recht op zorgtoeslag? Vraag het aan!" theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 4 minuten • 1524 keer bekeken • bewaren

Had jij in 2022 recht op zorgtoeslag, maar kreeg je dat niet? Dat geldt voor circa één op de tien huishoudens. Om mensen eraan te herinneren dat ze er recht op hebben, heeft de Dienst Toeslagen – onderdeel van het ministerie van Financiën – tienduizenden mensen deze week een brief gestuurd. Zorgtoeslag over 2022 kun je namelijk tot 1 september van dit jaar aanvragen. Hoe weet je of jij er recht op hebt, en hoe vraag je een toeslag aan?

Toeslagen zijn bedoeld voor mensen met een relatief laag inkomen en dienen als financiële ondersteuning, zodat ook mensen met minder bestedingsruimte in essentiële behoeften – zoals huur of een zorgverzekering – kunnen voorzien. In Nederland ontvangen 5,5 miljoen van de in totaal 8 miljoen huishoudens een vorm van toeslag.

In Nederland maken we onderscheid tussen de zorgtoeslag, de huurtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag. Of je recht hebt op (één van) deze toeslag(en), is afhankelijk van zaken als je inkomen, de samenstelling van je huishouden en indien van toepassing de situatie van je toeslagpartner of medebewoner(s). Soms wordt ook gekeken naar het vermogen.

Als jij recht hebt op een of meer toeslagen, maar dat niet krijgt, loop je geld mis. Dat is zonde, want in tijden van inflatie, prijsstijgingen, duurdere boodschappen en hoge energierekeningen is extra geld mooi meegenomen. En omdat de inkomensgrens waarbij mensen recht hebben op een bepaalde toeslag ieder jaar verandert, kan het zomaar zo zijn dat je op basis van jouw inkomen

De overheid ziet graag dat mensen die recht hebben op toeslagen ze ook echt aanvragen. Want, zo stelt directeur toeslagen Coert Kleijwegt tegenover De Telegraaf: "Iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij, zonder zich zorgen te maken over de kosten van bijvoorbeeld de zorgverzekering."

Veel mensen vragen zorgtoeslag ten onrechte niet aan

Eén manier om mensen te kunnen bereiken, is per post. Deze week hebben circa 20.000 mensen dan ook een brief ontvangen. In dit geval gaat het specifiek om de zorgtoeslag. Vorig jaar werd door de Dienst Toeslagen geëxperimenteerd met het op grote schaal versturen van brieven aan mensen die op basis van hun persoonlijke financiële situatie recht hebben op zorgtoeslag, maar dit niet hebben aangevraagd.

De resultaten van deze proef waren bemoedigend, zo valt te lezen in De Telegraaf. Van de mensen die vorig jaar actief benaderd zijn, heeft de helft ingelogd op de toeslagenwebsite. En van deze groep heeft 85 procent daadwerkelijk een toeslag aangevraagd. Om die reden is besloten om het experiment dit jaar te herhalen, maar dan op grotere schaal.

Hoe weet je of je recht hebt op zorgtoeslag?

De Dienst Toeslagen heeft alle informatie over toeslagen op een rijtje gezet. Op de website Toeslagen.nl vind je antwoorden op de meest gestelde vragen omtrent toeslagen.

Omdat het in dit specifieke geval over de zorgtoeslag van 2022 gaat, kun je er ook voor kiezen om een proefberekening te maken. Daar is een speciale tool voor, die je via deze link vindt. Geef als keuze het jaar 2022 op bij de vraag 'Voor welk jaar wilt u een proefberekening maken?' en vink bij de vraag 'Voor welke toeslagen wilt u een berekening maken?' de optie 'Zorgtoeslag' aan. En lees vooraf ook even de informatie onder het kopje 'Wanneer kan ik de proefberekening beter niet gebruiken?'

Vervolgens is het een kwestie van het beantwoorden van een aantal vragen en het opgeven van je toetsingsinkomen. Na het invullen van de vragenlijst komt er een (voorlopig) resultaat uit. En als uit de proefberekening blijkt dat jij recht hebt op zorgtoeslag, is het wellicht slim om in actie te komen.

Hoe vraag je zorgtoeslag aan?

De officiële manier is via Mijn toeslagen (bereikbaar via Toeslagen.nl), oftewel de website van de Belastingdienst. Op deze pagina staat aanvullende informatie over het aanvragen van zorgtoeslag. Wie digitaal minder vaardig is en hulp kan gebruiken, vindt hier een overzicht van instanties en maatschappelijke organisaties die daarbij kunnen ondersteunen.

Zoek in ieder geval niet via internet op termen als 'zorgtoeslag aanvragen', want dan is de kans groot dat je als eerste zoekresultaten gesponsorde advertenties krijgt van bemiddelaars. Dat zijn dienstverleners die namens jou de aanvraag indienen, maar dat kost je wél geld.

Zorgtoeslag aanvragen is gratis, de Belastingdienst brengt geen kosten in rekening voor jouw aanvraag. In zee gaan met een bemiddelaar is zonde van het geld, want je betaalt voor iets dat gratis hoort te zijn en in principe ook niet heel ingewikkeld is. Daarnaast is het maar afwachten of de aanvraag (correct) wordt ingediend én wat er met jouw gegevens gebeurt.

Waar moet je rekening mee houden?

Voor sommige mensen geldt dat ze een sterk wisselend inkomen hebben. Dat kan tot gevolg hebben dat je je inkomsten misschien te laag inschat, en dat je een toeslag aanvraagt terwijl je daar op basis van je inkomen achteraf geen recht op blijkt te hebben.

In dit specifieke geval gaat het echter om zorgtoeslag over 2022. Op dit moment weet je als het goed is al exact wat jouw inkomen in 2022 was, en dat maakt de kans op fouten aanzienlijk kleiner en is de mogelijkheid dat je iets moet terugbetalen nihil.

Het loont mogelijk dan ook de moeite om de proefberekening toch even te doen. Als blijkt dat jij nog recht hebt op zorgtoeslag, krijg je dat met terugwerkende kracht overgemaakt, zolang je de aanvraag maar vóór 1 september doet. Wellicht nog een aangenaam financieel extraatje.