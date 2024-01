Dropship-ellende bij House of Gentlemen 23-12-2023 • leestijd 2 minuten • 8991 keer bekeken • bewaren

In de aanloop naar de feestdagen kopen veel mensen nog een mooie nieuwe outfit bij een online winkel. Als die dan ook nog eens extra in de aanbieding is, dan word je snel verleid tot een aankoop. Kledingsite House of Gentlemen doet volop mee met aanlokkelijke kortingen, maar zorgt voor veel ontevreden klanten.

Trustpilot waarschuwt

Op reviewwebsite Trustpilot hebben honderden mensen hun verhaal over de online winkel gedeeld. Deze ervaringen zijn grotendeels zeer negatief. Er zijn een aantal klachten die vaak terugkomen: producten worden niet of te laat geleverd, de kwaliteit van de kleding valt tegen en de maten vallen regelmatig kleiner of groter uit. Ook valt op dat alle producten in de aanbieding zijn. Het is onduidelijk of de van-prijs ooit daadwerkelijk is gebruikt. Als dat niet het geval zou zijn, dan houden ze zich niet aan de wet.

Valse positieve recenties

Daarnaast wekt House of Gentlemen de suggestie een betrouwbare website te zijn. Dit doen ze onder andere door een erg positieve Trustpilot-score op de site weer te geven. En er is ook een banner onderaan de site met uiterst positieve Trustpilot reviews. Wanneer consumenten echter naar de site van Trustpilot gaan, zien ze voornamelijk negatieve verhalen over het bedrijf.

Uit onderzoek van Kassa blijkt dat precies dezelfde hoge Trustpilot-score die te zien is op de site van House of Gentlemen ook op een andere site van dezelfde eigenaar staat. En de namen van de trustpilotreviews op die site lijken verdacht veel op die onder de reviews op House of Gentlemen. Ook de tekst van de reviews komt praktisch overeen, alleen zijn ze op de tweede site in het Engels. Op Trustpilot is te zien dat het platform zelf nepreviews zou hebben verwijderd. Ook stelt Trustpilot zelf dat informatie fout op de site van House of Gentlemen zou staan.

Reactie Hous of Gentlemen

House of Gentlemen laat in een reactie aan Kassa weten dat ze de vele klachten betreuren en bezig te zijn deze zo snel mogelijk af te handelen. Terwijl daaraan wordt gewerkt, is het niet meer mogelijk via de site producten te kopen. Naar aanleiding van de problemen met de Trustpilot-reviews claimt House of Gentlemen dat het wel degelijk om echte reviews zou gaan die door Trustpilot zouden zijn verwijderd omdat ze niet aan de regels van het platform zouden voldoen. Ook de aanbiedingen op de site zouden wel degelijk aanbiedingen zijn.