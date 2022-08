Drones mogelijk in opmars in grote steden 29-07-2022 • leestijd 1 minuten • 3126 keer bekeken • bewaren

De komende maand worden in Amsterdam, Enschede en Rotterdam proeven gedaan met zelfsturende drones in de publieke ruimte. Denk aan dronevliegtuigen die pakketjes bezorgen of als luchttaxi dienst doen. Het klinkt nu nog als sciencefiction, maar daar komt mogelijk verandering in, schrijft het Parool.

Een medisch noodgeval. Als een razende spoedt een medidrone zich boven de Amsterdamse binnenstad van ziekenhuis OLVG naar het Centraal Station. Maar halverwege de vlucht wordt ingegrepen, want er vliegt een concurrerende pakjesdrone in de weg. Uit zichzelf leidt U-Space, een verkeersleidingsysteem dat geautomatiseerd droneverkeer reguleert, beide vluchten van elkaar weg. Conflict vermeden.

Sciencefiction

Het is nog een scenario, maar niet van een sciencefictionfilm. Begin augustus wordt de vlucht - en een trits andere - in het echt uitgevoerd vanaf het Marineterrein in het hart van Amsterdam. Nou ja, in het echt, de vlucht met de medische drone is gesimuleerd. Maar de andere zelfvlieger zoemt wel degelijk rond het voormalige Marine Etablissement.

Pakjesdrones

Veel meer toepassingen liggen op de plank. Zoals drones die de laatste kilometer van de voortwoekerende pakketbezorging op zich nemen en onze webwinkelpakjes of thuisbestelde maaltijden voor de deur droppen, zoals Thuisbezorgd.nl dit voorjaar in Amsterdam al eens uitprobeerde. En dan zijn er nog ideeën voor dronetaxi’s en — waarom niet — in plaats van een auto een drone voor de deur.

Bron: Het Parool/ANP