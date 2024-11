Drinkwater in 2025 fors duurder: meerdere bedrijven verhogen tarieven theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 2 minuten • 234 keer bekeken • bewaren

Drinkwaterbedrijf Vitens – met circa 5,8 miljoen klanten de grootste leverancier van drinkwater in Nederland - verhoogt in 2025 de tarieven met 11 procent. Meerdere drinkwaterbedrijven verhogen net als Vitens volgend jaar de kosten voor drinkwater voor huishoudens. Dat gaat onder meer om Waterbedrijf Groningen, PWN en Brabant Water. Ook waterleverancier WMD verwacht voor 2025 een stijging.

Zo laat Waterbedrijf Groningen vrijdag weten dat klanten bij een gemiddeld verbruik van 100.000 liter in 2025 een tarief van 2,62 euro per 1000 liter betalen, tegenover 2,30 euro in 2024. Over heel 2025 komt dit neer op 261,56 euro, tegen ruim 230 euro dit jaar.

Ook andere drinkwaterbedrijven verhogen de tarieven

Eerder deze week kwamen ook PWN, het drinkwaterbedrijf van het grootste deel van Noord-Holland, en Brabant Water met hun nieuwe tarieven. Huishoudens waarvoor PWN het drinkwater verzorgt, betalen in 2025 een tarief van 1,92 euro per 1000 liter drinkwater, gemiddeld ongeveer 2,10 euro per maand meer dan in 2024. Op jaarbasis is dat dus een stijging van ruim 25 euro.

Mensen in Brabant die drinkwater afnemen van Brabant Water betalen volgend jaar gemiddeld 1,41 euro per 1000 liter water, 16 eurocent meer dan ze nu betalen voor dezelfde hoeveelheid drinkwater.

Verder meldt drinkwaterbedrijf WMD (Drenthe) dat gezinnen met een gemiddeld waterverbruik in die provincie in 2025 iets meer dan 22 euro per maand betalen voor drinkwater. Dat is ruim 2 euro per maand meer vergeleken met 2024. Een gemiddeld huishouden in Zuid-Holland is maandelijks zo'n 23 euro kwijt aan hun drinkwaterbedrijf Oasen, 1,80 euro meer.

"Prijzen stijgen door investeringen in de drinkwatervoorziening"

Drinkwaterbedrijven noemen investeringen in de drinkwatervoorziening als reden voor de tariefverhoging. Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland, maakte vrijdag bekend de drinkwaterrekening van consumenten te verhogen met bijna 11 procent.

Een tweepersoonshuishouden dat water afneemt van Vitens gaat daarmee ongeveer 23 euro op jaarbasis meer betalen en een gemiddeld gezin van vier personen ruim 43 euro meer.

Met circa 5,8 miljoen klanten is Vitens de grootste leverancier van drinkwater in Nederland. Vitens is actief in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht en Overijssel en levert ook water in enkele gemeenten in Drenthe en Noord-Holland.

Klimaatverandering

De bedrijven zeggen dat ze er met de investeringen voor willen zorgen dat ze komende jaren genoeg drinkwater kunnen leveren. Zo steekt Waterbedrijf Groningen naar eigen zeggen 300 miljoen euro in de infrastructuur ervan, zoals leidingen. Ook zoekt het waterbedrijf naar nieuwe waterbronnen en investeert het geld in het hergebruik van water en onderzoek naar alternatieve bronnen.