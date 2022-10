Driekwart jeugd beveiligt smartphone slecht 12-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Bijna acht op de tien jongeren tussen 16 en 25 jaar heeft zijn of haar smartphone zo slecht beveiligd, dat kwaadwillenden er moeiteloos misbruik van kunnen maken.

'Boefproof'

Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie en partijen uit de telecom- en ICT-sector roepen samen op mobiele apparaten ' Boefproof ' te maken. "Veel telefoons, maar ook laptops en tablets, zijn nog steeds niet goed beveiligd. Voor ons reden om te blijven herhalen: maak je mobiele apparatuur Boefproof. Alleen dan kunnen we diefstal terugdringen,'' zegt Blok.

Onbruikbaar bij diefstal

Een op de vijf jongeren heeft zijn smartphone zodanig beveiligd dat deze bij diefstal onbruikbaar te maken is. Volgens onderzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie vinden de meeste jongeren het wel belangrijk dat hun bestanden niet zomaar op straat komen te liggen. Ze vinden dat belangrijker dan de waarde van hun telefoon.

Minder telefoons gestolen

Het aantal gestolen smartphones is inmiddels voor het derde jaar op rij gedaald, van ruim 69.500 in 2013 naar ongeveer 43.700 in 2016. ANP