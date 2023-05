"Dreigende bezuiniging op huurtoeslag treft mensen met laagste inkomens"

De branchevereniging voor woningcorporaties Aedes is verbolgen over een dreigende bezuiniging door het kabinet op de huurtoeslag. Aedes stelt namelijk dat het kabinet voor een deel van de huurders van sociale huurwoningen de huurtoeslag stapsgewijs weer wil afpakken. Aedes-voorzitter Martin van Rijn zegt dat het "pijnlijk" is dat geld wordt weggehaald bij mensen met de laagste inkomens terwijl zij worstelen met de hoge inflatie.

Maar het kabinet zou hier weer willen bezuinigen, onder meer om de Wet betaalbare huur te financieren. "Het is ironisch én pijnlijk om het geld dat nodig is om de uitvoering van de Wet betaalbare huur te dekken, weg te halen bij mensen met de laagste inkomens. Zeker in deze tijd is dat onuitlegbaar. Bovendien is er nog geen enkele onderbouwing van deze uitvoeringskosten. We hopen dat de politiek inziet dat dit onredelijke plan moet worden teruggedraaid", stelt Van Rijn in een verklaring.