Drankjes koud houden in de hitte, dat doe je zo! Vandaag • leestijd 3 minuten • 3271 keer bekeken • bewaren

Tijdens het picknicken, een uitstapje naar het zwembad of op vakantie smaakt bij warm weer een koud drankje extra lekker. Maar na een paar uur in je tas of auto is je cola of biertje bijna net zo heet als de buitentemperatuur. In dit artikel geven we je daarom zeven tips om je drankjes onderweg zo lang mogelijk koel te houden.

1- Isoleer je drankjes

Als je iets isoleert, houd je warmte of kou vast. Dit werkt hetzelfde als bijvoorbeeld een slaapzak waarin je warm blijft, omdat je lichaamstemperatuur geïsoleerd wordt. Je kan je drankjes isoleren. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld aluminiumfolie, een isolatiedekentje of een fleecekleed!

2- Drankjes van tevoren invriezen

Als je je drankje gekoeld wilt houden voor langere tijd dan is het handig om het eerst te bevriezen. Op deze manier ontdooit je drankje langzaam en kun je hem langer bewaren in je tas. Dit werkt enkel niet met koolzuurhoudende drankjes, maar wel bij water of limonade. Neem je cola, sinas, cassis of een ander koolzuurhoudende drank mee? Dan is het geen goed idee om het in te vriezen, omdat het koolzuur dan verdwijnt.

Zorg dat je wat ruimte in de fles overlaat, want de drankjes zetten uit tijdens het vriezen. Ook is het handig om de fles niet helemaal te bevriezen, zodat je nog iets water overhoudt. Op deze manier kan het plastic de druk beter aan en kan de fles niet knappen.

3- Doe je drankjes in een koeltas met ijs

Ga je ergens in de hitte zitten en heb je een speciale koeltas van bijvoorbeeld de supermarkt mee? Koop dan naast je drankjes ook een zak met ijs in de super of maak thuis zelf ijsblokjes. Door de drankjes in het ijs te leggen blijven ze langer gekoeld. Het ijs zal langzaam smelten en na enige tijd zal je een zak vol water hebben, dus pas op met het openen.

Je kan ook het ijs nog gebruiken om in je drankje te doen!

4- Gebruik een koelbox/koeltas met koelelementen

In plaats van ijsblokjes kun je natuurlijk ook koelelementen gebruiken, die je bij een warenhuis kunt krijgen. Leg de drankjes bij het koelelement in de koelbox/koeltas en je zal voor langere tijd plezier hebben van een gekoeld drankje.

Tip: heb je geen koelelementen? Vul dan lege flessen met water en laat ze bevriezen in de vriezer. Doe de fles niet helemaal vol om te voorkomen dat deze knapt in de vriezer. Als de fles bevroren is kun je ‘m gebruiken als koelelement in je tas!

5- Doe je drankjes in een thermosfles of thermoskan

Veel mensen gebruiken een thermosfles of thermoskan voor koffie en thee, maar wist je dat deze producten ook uitstekend werken om je drinken voor lagere tijd koud te houden? Het isolerende materiaal dat wordt gebruikt om hitte vast te houden, werkt namelijk ook bij het vasthouden van kou.

6- Ga je naar het strand? Graaf dan een gat

Uiteraard werkt deze tip niet als je naar een park of het zwembad gaat, maar als je naar het strand gaat wel. Neem een klein schepje of ander voorwerp mee om een gat te graven en leg daar je tas met drankjes in. Hoe dieper het gat hoe kouder de grond zal zijn. Om de kou vast te houden kun je het beste er nog iets overheen leggen om het gat af te dekken.

Let wel op, zorg ervoor dat dit afdekkende voorwerp niet donker van kleur is, want donkere voorwerpen absorberen meer warmte van de zon, wat averechts werkt voor het koud houden van de drankjes.

7- Hang je tas met drankjes in het water

Deze tip is niet op elke plek van toepassing, maar wel als je dicht bij het water zit. Maak je waterdichte tas met drankjes vast aan een touw en hang hem in het water. Hier is het vaak kouder dan boven het water, waardoor je drankjes langer koel zullen blijven.