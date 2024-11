Douwe Egberts-spaarpunten niet meer te verzilveren bij Blokker. Wat nu? Vandaag • leestijd 2 minuten • 10340 keer bekeken • bewaren

© Gebruiker Ellywa via Wikimedia Commons

Trouwe spaarders van het Douwe Egberts-puntenprogramma vragen zich af wat de waardepunten nog waard zijn nu Blokker uitstel van betaling heeft gevraagd. Door de ‘acute geldnood’ van de winkelketen kunnen spaarders hun DE-spaarpunten daar niet meer inleveren. Blokker was de enige winkel waar klanten de fysieke spaarzegels konden verzilveren voor koffiekopjes, mokken of een koffiezetapparaat. Wat nu?

Het puntensysteem van koffiebrander Douwe Egberts bestaat al 100 jaar. Koffie- en theedrinkers kunnen zegels sparen na aankoop van een Douwe Egberts-, Senseo- of Pickwick-product. De verzamelde punten kunnen daarna ingewisseld worden tegen tal van artikelen zoals koffiekopjes, koffiebonen en koffiezetapparaten. Maar daar moest dan wel flink voor worden doorgespaard. Douwe Egberts claimt zelf dat “ruim 40 procent van de huishoudens in Nederland” meedoet aan de spaaractie.

Verklaring Douwe Egberts: waardepunten blijven geldig

Gealarmeerd door alle vragen van klanten heeft Douwe Egberts een verklaring online gezet. Daarin staat onder meer: “Graag stellen we je gerust: je gespaarde waardepunten blijven geldig. Het spaarprogramma is en blijft van Douwe Egberts, dus jouw punten blijven hun waarde behouden.”

Verder bevestigt Douwe Egberts dat het inruilen van de punten nu niet kan. “Vanwege de recente ontwikkelingen bij Blokker is het op dit moment niet mogelijk om je DE-waardepunten in te leveren in de winkel. Ook kun je je waardepunten niet besteden in de Blokker webshop.”

Douwe Egberts stelt klanten vooralsnog niet in staat om de punten op te sturen of in te wisselen voor contant geld. Inleveren bij de DE Cafés kan ook niet. "Die zijn niet van Douwe Egberts zelf, maar worden gerund door zelfstandig ondernemers."

“Wij zijn in overleg met Blokker over de ontstane situatie en mogelijkheden”, zo staat er tot besluit in het statement. Wanneer er meer duidelijkheid komt over het inleveren van DE-waardepunten is nog niet bekend.