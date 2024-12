Doorverwezen naar een medisch specialist? Reken op enorme wachttijden Vandaag • leestijd 3 minuten • 2929 keer bekeken • bewaren

Ben je vanwege lichamelijke klachten doorverwezen naar een medisch specialist? Dan moet je rekenen op enorme wachttijden voordat je aan de beurt bent. Ruim 45 procent van de poliklinieken haalt de afgesproken norm van vier weken namelijk niet. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Bij maag-, darm- en leverziekten bedraagt de gemiddelde wachttijd zelfs 17,2 weken. Maar liefst 86,4 procent van de poliklinieken in deze categorie haalt de afgesproken behandelperiode niet, zo heeft Independer onderzocht. Regionaal gezien kampt vooral het Noorden van ons land met te lange wachttijden.

Afspraken over maximale wachttijden

"In 2005 hebben zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken gemaakt over de maximale wachttijden in de zorg, ook wel de Treeknorm genoemd. Dat is de periode die als maatschappelijk aanvaardbaar wordt gezien. Voor poliklinische consulten, dat is medisch specialistische zorg zonder opname, is deze grens gesteld op vier weken", zo verklaart zorgexpert Mirjam Prins van Independer.

Ze vervolgt: "Binnen deze periode moet de eerste afspraak zijn gepland. Uit ons onderzoek blijkt dat ondanks deze afspraken momenteel 45,1% van de poliklinieken niet voldoet aan de vastgestelde wachttijdnorm."

Wachttijden zijn het langst in Drenthe, Friesland en Groningen

Voor deze cijfers zijn de wachttijden bij ziekenhuizen, behandelcentra en andere aanbieders van medische specialistische zorg geanalyseerd.

"Vooral in het Noorden van het land moeten mensen met lichamelijke klachten lang wachten op poliklinische zorg. Zo overschrijdt in Drenthe zelfs 65,6% van de klinieken de Treeknorm. In Friesland gaat het om 63,1% van de poliklinieken en in Groningen om 55,1%", aldus Independer-expert Prins.

In welke zorgdisciplines zijn de wachttijden het langst?

Niet elke soort zorg kent even lange wachttijden. Hoe lang je op zorg moet wachten, hangt namelijk sterk af van het soort behandeling dat je nodig hebt.

Loop je een liesbreuk op? Dan kun je vaak snel terecht bij een polikliniek. Maar in het geval van maag-, lever- en darmklachten sta je vaak maandenlang op een wachtlijst. De zogenaamde Treeknorm bedraagt 4 weken. De gemiddelde wachttijd die daar in het geval van maag-, lever- en darmklachten nog bovenop komt voordat je aan de beurt bent, is 13,2 weken. Zo bedraagt de gemiddelde totale wachttijd 17,2 weken.

In deze tien vormen van poliklinische zorg zijn de wachttijden het langst.

Maag-, darm- en leverziekten: 86,4% poliklinieken overschrijdt Treeknorm (gemiddeld 13,2 weken overschrijding)

poliklinieken overschrijdt Treeknorm (gemiddeld overschrijding) Neurologie: 79,6% poliklinieken overschrijdt Treeknorm (gemiddeld 7 weken overschrijding)

poliklinieken overschrijdt Treeknorm (gemiddeld overschrijding) Interne geneeskunde - endocrinologie: 76,8% poliklinieken overschrijdt Treeknorm (gemiddeld 4 weken overschrijding)

poliklinieken overschrijdt Treeknorm (gemiddeld overschrijding) Interne geneeskunde: 71,2% poliklinieken overschrijdt Treeknorm (gemiddeld 4,4 weken overschrijding)

poliklinieken overschrijdt Treeknorm (gemiddeld overschrijding) Gynaecologie: 69,1% poliklinieken overschrijdt Treeknorm (gemiddeld 4,3 weken overschrijding)

poliklinieken overschrijdt Treeknorm (gemiddeld overschrijding) Neurologie - hernia nek: 65,4% poliklinieken overschrijdt de Treeknorm (gemiddeld 5,3 weken overschrijding)

poliklinieken overschrijdt de Treeknorm (gemiddeld overschrijding) Oogheelkunde: 64,2% poliklinieken overschrijdt Treeknorm (gemiddeld 8,3 weken overschrijding)

poliklinieken overschrijdt Treeknorm (gemiddeld overschrijding) Longgeneeskunde: 63,6% poliklinieken overschrijdt Treeknorm (gemiddeld 4,3 weken overschrijding)

poliklinieken overschrijdt Treeknorm (gemiddeld overschrijding) Interne geneeskunde - nefrologie: 63,4% poliklinieken overschrijdt Treeknorm (gemiddeld 2,4 weken overschrijding)

poliklinieken overschrijdt Treeknorm (gemiddeld overschrijding) Reumatologie: 63,2% poliklinieken overschrijdt Treeknorm (gemiddeld 2,7 weken overschrijding)

Nederlandse Zorgautoriteit gaf waarschuwing af

In maart dit jaar gaf de Nederlandse zorgautoriteit al aan dat vier grote zorgverzekeraars – te weten Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis – meer kunnen doen om beschikbare zorg te garanderen. Voor alle vier de zorgverzekeraars geldt dat ze afspraken moeten maken met zorgaanbieders over hoe zij de wachtlijsten kunnen terugdringen, zodat mensen de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben.

"Met ons onderzoek hebben wij aan willen geven bij welke vormen van poliklinische zorg de problemen het grootst zijn. Ook hebben we specifiek gekeken in welke regio’s van ons land de wachttijden voor ingrepen het langst zijn", aldus Mirjam Prins van Independer.

Verzekeraars helpen bij lange wachttijden

Prins vervolgt: "Als je niet meteen kan worden geholpen bij een ziekenhuis of kliniek dan is het belangrijk dit te melden bij jouw verzekeraar. Die heeft namelijk een zorgplicht. Dat betekent dat de zorgverzekeraar een alternatief moet bieden of zo nodig niet gecontracteerde zorg moet vergoeden. Je hebt als consument dus veel meer rechten dan je denkt."

