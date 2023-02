Doorverkoop van concertkaarten via Ticketmaster frustreert muziekfans Vandaag • leestijd 5 minuten • 75 keer bekeken • bewaren

Je staat in de digitale wachtrij en ziet de kaartjes van je favoriete artiest of evenement voor je ogen uitverkopen. Maar dat niet alleen: deze tickets verschijnen niet veel later voor veel meer geld in de doorverkoop. Helaas geen uitzondering bij populaire evenementen waarbij de plaatsen schaars zijn. De bekendste kaartverkoper Ticketmaster houdt de doorverkoop van dat soort tickets steeds vaker in eigen beheer. Naar eigen zeggen om de echtheid van tickets te kunnen garanderen. Maar zijn fans daar ook echt mee geholpen?

Al in 2015 besteedt Kassa aandacht aan frustraties over de doorverkoop van gewilde concertkaartjes. Muziekfans die hun favoriete artiest wilden zien optreden, kregen te maken met woekerprijzen voor de schaarse tickets die bij het officiële verkooppunt Ticketmaster snel uitverkocht waren, maar vervolgens direct op de website van zusterbedrijf Seatwave voor veel meer geld te koop stonden.

Snelle kopers kochten de kaartjes op en konden winst maken door deze direct op de doorverkoopsite te plaatsen. In 2018 kondigde Ticketmaster na veel kritiek aan te stoppen met Seatwave. Maar nu is er opnieuw ophef ontstaan over de prijzen voor een tweedehands kaartje, naar aanleiding van kaarten voor Lowlands festival die onlangs in de verkoop gingen. Hoe zit dat?

Bekijk hieronder de reportage die we in 2015 uitzonden. Ook al verschijnt er geen thumbnail, de video doet het gewoon. Het artikel gaat verder na onderstaande video.

Tickets voor Lowlands honderd euro duurder

Muziekliefhebbers die misgrepen bij de originele kaartjes (die dit jaar maar liefst 300 euro moesten kosten, inclusief 10 euro servicekosten), konden alléén via Ticketmaster zelf een kaartje in de doorverkoop bemachtigen als ze er in eerste instantie te laat bij waren.

Dit komt omdat Ticketmaster een nieuw soort kaartje in het leven geroepen heeft voor populaire evenementen; een zogeheten mobile only-ticket. Dit houdt in dat het kaartje dat je koopt alléén werkt in de Ticketmaster-app, en je deze dus ook niet op een ander platform (zoals Ticketswap of Marktplaats) kunt overkopen, maar echt alleen via Ticketmaster zelf.

Je kunt het kaartje in de doorverkoop vervolgens alleen via de Ticketmaster-app bemachtigen. Dit kost je in het geval van Lowlands uiteindelijk wel direct 100 euro meer dan de originele prijs, want de verkoper mag 20 procent bovenop de originele prijs verdienen en daarnaast rekent Ticketmaster zelf ook nog eens zo’n 40 euro servicekosten boven op de nieuwe prijs van het tweedehands kaartje.

Live Nation = Ticketmaster: Vorming van een monopolie?

Waar de prijzen bij Seatwave destijds echt de pan uit rezen, lijkt dat met een maximum van 20 procent bovenop de prijs nu wat meer te zijn ingeperkt. Maar toch is het opvallend dat nu zowel de verkoop en doorverkoop van tickets voor veel evenementen exclusief in handen is van Ticketmaster.

Deze verkopende partij is onderdeel van moederbedrijf Live Nation (waar overigens ook concertorganisator MOJO onder valt, waar veel grote artiesten bij zijn aangesloten). Ook zijn er verschillende concertlocaties onderdeel van Live Nation, zoals de Ziggo Dome en AFAS Live, locaties waar veel van deze concerten plaatsvinden.

Hiermee ontstaat de vraag of zo’n constructie – waarbij alle grote spelers onder eenzelfde dak zitten en de indruk van een monopolie kan ontstaan – eigenlijk wel zo wenselijk is. Volgens techdeskundige en jurist Danny Mekić is het voor consumenten onwenselijk omdat je compleet afhankelijk bent van deze partijen die allemaal met elkaar verbonden zijn.

Het grootste probleem is volgens hem dat je als doorverkoper van concertkaartjes winst kunt maken. Hiermee wordt een verdienmodel in stand gehouden die mensen prikkelt om meer kaartjes te kopen dan zij zelf daadwerkelijk gaan gebruiken, om de overige tickets zo gemakkelijk door te verkopen met – soms flinke – winst.

Zijn concerten en festivals alléén nog voor de rijken?

Mekić benadrukt dat het gevolg van deze ontwikkeling is dat kaartjes voor concerten of festivals alleen nog maar beschikbaar zijn voor mensen met geld. De kaarten zijn al duur, en als je door de schaarste die er is misgrijpt, ben je nog véél duurder uit en zal het voor veel mensen niet meer te betalen zijn.

En dat terwijl er al jaren gesproken wordt over het aan banden leggen van dit soort misbruik bij doorverkoop, waar de échte festival- of concertganger de dupe van is.

Een voorbeeld van hoe het anders kan is te zien in België, waar het wél verboden is om winst te maken op concertkaartjes. Volgens Mekić is dat de enige manier om dit probleem aan te pakken, en hij vindt het onbegrijpelijk dat er überhaupt winst gemaakt zou moeten worden op zoiets simpels als een kaartje doorverkopen.

Bekijk hieronder de reportage die we in 2018 uitzonden. In deze reportage gaat het over de belofte van Ticketmaster om te stoppen met Seatwave. Het artikel gaat verder na onderstaande video.

Reactie Ticketmaster

We vroegen Ticketmaster om een reactie. In 2018 beloofde het bedrijf beterschap toen zij stopten met doorverkoopsite Seatwave: er zou vanaf dat moment een marktplaats worden geopend op de website van Ticketmaster waar kaartjes alléén voor de originele verkoopprijs of minder zouden mogen worden doorverkocht.

Op de vraag aan Ticketmaster of deze marktplaats met deze regels er ooit is geweest, krijgen we geen antwoord. Wel geeft het bedrijf de volgende reactie.

De integrale reactie van Ticketmaster volgt na deze tekst.

· Ticketmaster brengt 12% servicekosten in rekening op doorverkooptickets. We brengen geen servicekosten in rekening aan de verkopende partij. Deze totale kosten zijn lager dan bij andere bekende doorverkoopplatformen in Nederland.

· We doen alles wat we kunnen om de servicekosten zo laag mogelijk te houden zonder in te leveren op de best mogelijke service en veiligheid voor de ticketkoper. De servicekosten zijn de enige inkomsten die wij van de transactie houden en worden terug geïnvesteerd in het verder ontwikkelen en garanderen van een veilig platform. Meer informatie over servicekosten in het algemeen kan je hier vinden.

· De organisator van een evenement kiest zelf voor het soort tickets dat zij willen aanbieden bij de verkoop, bijvoorbeeld mobiele tickets (mobile only). Evenementenorganisatoren kiezen steeds vaker voor deze ticketsoort omdat dit de meest veilige optie is om valse tickets tegen te gaan.

· Volgens Erik van Eerdenburg (festivaldirecteur Lowlands) biedt Ticketmaster garantie op 'een vlekkeloze service'en op een ticket dat '100 procent veilig is'. "Bij andere doorverkoop-platformen zoals Ticketswap heb je dat niet. Alle problemen die we jaarlijks aan de deur krijgen, zijn het gevolg van tickets die op dat soort platformen zijn gekocht." Van Eerdenburg heeft weinig op met de doorverkoophandel. "Ticketswap heeft misschien wel een goede reputatie, maar het is en blijft een platform op de zwarte markt.”