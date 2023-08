Door niet te betalen zorgkosten gaan steeds meer mensen niet meer naar de arts

Doordat ze simpelweg de zorgkosten niet konden betalen, is ruim één op de vijf Nederlanders niet naar de arts geweest voor hun benodigde zorg, schrijft het AD . Zorgkosten hebben grote impact op de levens van chronisch zieke mensen; sommigen zetten hun verwarming noodgedwongen lager, of doen minder boodschappen.

De 21 procent die aangeeft zorg te mijden, doet dat vooral bij mondzorg (45 procent) en fysiotherapie (23 procent). Dit pakte voor ruim de helft vervolgens negatief uit; zo hadden mensen last van pijn of andere klachten. Voor een groter deel (62 procent) zorgde het mijden voor extra stress, angst of minder mobiel zijn. Daardoor nam het risico toe om in een sociaal isolement te komen.

Zes op de tien deelnemers aan het onderzoek had te maken met extra zorgkosten voor bijvoorbeeld vervoer, aanpassingen aan hun huis, een speciaal dieet of extra stook- of elektriciteitskosten bij mensen die door ziekte aan huis gebonden zijn. In deze huishoudens, waar de kosten dus oplopen, wordt méér zorg gemeden dan in huishoudens waar geen ‘zorgkostenstapeling’ plaatsvindt.