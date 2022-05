Inflatie blijft op hoog niveau van 9,6 procent door duurdere voeding

11 mei 2022 - 12:19

Prijs boodschappen op sommige producten duurder Maarcals je de folders volgt valt het reuze mee als je maar goedkoop inkoop Als het voordelig is gelijk voldoende kopen want de aanbieding komt regelmatig terug Bv hak groente bij ah tweede gratis ook soms bij de plus had voldoende ingekocht dat scheelde 8 euro dus kon die weer gebruiken voor andee aanbiedingen Dus zo kan je toch goedkoop je boodschappen doen als je de folders in de gaten houdt