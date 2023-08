Doe deze taakjes in je tuin om het voor te bereiden op de herfst theme-icon Natuur • Vandaag • leestijd 2 minuten • 182 keer bekeken • bewaren

We zijn inmiddels in de nazomer beland en dat betekent dat de herfst ook weer om de hoek staat. Wat veel mensen niet weten is dat het najaar een van de beste momenten is om met je tuin bezig te zijn. Zowel voor de esthetiek van je tuin als voor de biodiversiteit!

Het beste moment om te planten

Het voelt vaak een beetje onwennig om juist in het najaar te gaan planten in plaats van in het voorjaar. Maar hierdoor krijgen je planten een voorsprong. Planten die in oktober bij jou de grond in gaan, krijgen dankzij de dan nog relatief warme bodem al de kans om te aarden/te wortelen op hun nieuwe plek voordat ze in winterslaap gaan.

Als ze dan in de lente weer ontwaken (voor vaste planten die ondergronds gaan) of weer actiever worden, hoeven ze alleen nog maar lekker te groeien en bloeien. En zo geniet jij dus ook veel eerder in het jaar van een weelderige tuin.

Ook voor de moestuin

Ben je een amateur-moestuinier? Dan moet je heel snel handelen. Zaadjes gaan het in de meeste gevallen niet meer op tijd redden, maar je kan op de valreep nog wel wat starters planten. Gewassen zoals sla, radijs, wortels, bieten en koolraap zouden bijvoorbeeld op tijd nog tot bloei kunnen komen.

Bodemleven verdient ook aandacht

Wil je dat je tuin niet alleen bijdraagt aan jouw directe plezier maar ook goed is voor de biodiversiteit? Zorg dan ook voor wat inheemse planten in je tuin. Dat zijn planten die van nature voorkomen in Nederland.

Dankzij co-evolutie zijn deze planten in duizenden jaren tot hun vorm gekomen die wonderwel precies passen bij het bodemleven. Zo zijn er insecten die slechts op één bepaalde plant willen slapen of zich daarop willen voortplanten, en zijn er insecten die maar van één bloem willen peuzelen. Met inheemse planten bedien je de insecten dus beter.

Laat het bladerdek liggen

Natuurlijk verliezen de bomen en planten nu langzaam maar zeker ook hun bladeren, wat voor de nodige rommel zorgt in je tuin. Hoewel de meeste mensen geneigd zijn direct hun hark erbij te pakken, wordt het toch aangeraden dit bladerdek te laten liggen.

Je kunt het blad prima van het gazon en van de bestrating verwijderen, maar laat het in perkjes vooral liggen. Waarom? Omdat de bladeren als het ware een deken vormen voor de bloemen en planten in jouw tuin. Indien de bodem bedekt wordt met blad, krijgt de vorst hier minder snel vat op. Dit zorgt ervoor dat jouw bloemen en planten beter stand kunnen houden. Begin dus pas in het voorjaar met het verwijderen van het bladafval en laat het in de wintermaanden lekker liggen.

Bloembollen planten

Voorjaarsbollen planten, natuurlijk! Tot begin december kunnen de voorjaarsbollen de grond in. Liever doe je het iets eerder, maar tot begin december komt het goed. Liefst stop je natuurlijk bollen die zonder gif gekweekt zijn je tuin in, wel zo fijn voor het bodemleven en de insecten die er later op af komen. Biologische bollen dus. Kost wat meer, maar het hele ecosysteem is je dankbaar.