DNB waarschuwt: "Turks muntgeld in omloop, lijkt op munt van 2 euro" theme-icon Geld • 09-05-2023 • leestijd 2 minuten • 29836 keer bekeken • bewaren

Verschillende varianten van de Turkse 1-liramunt vergeleken met euromunten © De Nederlandsche Bank (DNB)

De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt voor Turks muntgeld dat in Nederland in omloop is. Het 1-lira muntstuk lijkt uiterlijk veel op de 2-euromunt, maar is omgerekend nét iets minder dan vijf eurocent waard. Bovendien is het hier geen wettig betaalmiddel, dus je kunt er weinig mee. Waar moet je op letten?

Reden voor de waarschuwing is een opvallende stijging van het aantal meldingen, aldus de centrale bank van Nederland. Bij De Nederlandsche Bank hebben zich meerdere Nederlanders gemeld die muntstukken van 1 Turkse lira in hun portemonnee aantroffen, in plaats van een 2-euromunt.

DNB heeft in het verleden vaker gewaarschuwd voor de gelijkenis van beide muntstukken, maar zag op basis van recente meldingen "reden om de waarschuwing nog eens te herhalen", zo stelt een woordvoerder tegenover AD.nl.

Het artikel gaat verder na onderstaande tweet.

Munten zijn vrijwel identiek

Om de gelijkenis tussen beide munten te onderstrepen, heeft De Nederlandsche Bank de afbeelding bovenaan dit artikel gedeeld. Aan de linkerzijde zie je een muntstuk van 1 Turkse lira, geslagen in 2005. Qua omvang en kleur is deze praktisch identiek aan het muntstuk van 2 euro.

Daarover zegt DNB het volgende: "Ze zijn ongeveer even groot en hebben twee contrasterende kleuren: een gouden kern met zilveren rand."

Aan de rechterzijde zie je óók een muntstuk van 1 Turkse lira, maar dan een later geslagen versie. Deze lijkt enigszins om de welbekende 1-euromunt, al zijn de verschillen tussen beide munten beter zichtbaar. DNB waarschuwt expliciet voor de variant die erg lijkt op de 2-euromunt: kennelijk zijn daarvan in Nederland ineens opvallend veel exemplaren van in omloop gebracht.

Wie niet goed oplet, kan zomaar een muntstuk van 1 Turkse lira als wisselgeld ontvangen. Het is écht geld, dus van valsemunterij is geen sprake. Probleem is alleen dat de munt geen geldig betaalmiddel is in de eurozone én dat de waarde van de munt omgerekend minder dan 5 cent bedraagt: volgens de huidige wisselkoers vertegenwoordigt één Turkse lira een waarde van EUR 0,0467.

Het artikel gaat verder na onderstaande afbeelding.

Wisselkoers Turkse lira - Euro (geraadpleegd op dinsdag 9 mei 2023) © Via XE.com

Niet voor het eerst

In het verleden is er vaker gewaarschuwd voor muntgeld dat vrijwel identiek is aan euromunten. Zo lijkt de Thaise 10 baht ook erg op de 2-euromunt, maar vertegenwoordigt dat muntstuk omgerekend een waarde van zo'n 27 cent.

In 2012 was er reden om te waarschuwen voor deze munt: Amsterdam en grote delen van de rest van Nederland werden "sinds enkele weken overspoeld door waardeloze Thaise munten van tien baht", zo meldde Het Parool destijds. Volgens de krant wisten "handige types" deze munten met succes uit te geven als 2-euromunten.

Het loont dus altijd de moeite om even goed te kijken of je wel het juiste wisselgeld krijgt, ook als de munt in eerste oogopslag visueel vrijwel identiek is.

Muntstuk van 2 euro vergeleken met 10 Thaise baht

Bron: AD.nl, De Nederlandsche Bank