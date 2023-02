DNB waarschuwt: Te veel winkeliers accepteren geen contant geld

De weigering van cash maakt het voor sommige mensen moeilijker om aankopen te doen en de bruikbaarheid van munt- of briefgeld neemt af als steeds meer winkeliers alleen met pin willen afrekenen, stelt de centrale bank.

Ongeveer vier procent van de winkeliers maakt duidelijk dat ze enkel pinbetalingen willen. In sommige branches is dit aandeel zelfs veel groter. Zo is dit bij één op de vijf bioscopen het geval en meer dan één op de tien apothekers accepteert ook geen cash, meldt DNB op basis van onderzoek van Locatus.