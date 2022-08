DNB waarschuwt: "Ruime compensatie helpt de koopkracht niet"

17 aug. 2022 - 22:34

Waar bemoeit de DNB zich mee? De Overheid verrijkt zich door btw op hogere prijzen en ontvangt miljarden extra, die wij burgers betalen. Het is dus vanzelfsprekend dat dit extra geld terug gaat naar de burger. Met een compensatie kunnen we dan de gestegen energie en boodschappen betalen. We gaan NIET meer erdoor kopen, dan is dat geld allang weer op, er is geen ruimte meer voor extra aankopen. Dus die man wauwelt maar wat. Hij behoort zelf tot de El.te, net als de politici die zelf wel 7% salarisverhoging namen, maar AOWers in de kou laten staan. Wij moeten dankbaar zijn voor een schamele 2,5% in 2023! "We laten niemand vallen" = citaat Kaag. Nee niemand van de Elite, wel alle AOWers, alle Wajongers en alle mensen met een minimumloon.De overheid vindt dat de supermarkten burgers moeten compenseren door prijsverlagingen, maar die bedanken voor die eer. De overheid vindt dat werkgevers dan de lonen maar moeten verhogen, maar ook zij zeggen nee, want al genoeg gedaan. Bovendien hebben AOWers en Wajongers daar NIETS aan. De Overheid moet ZELF de lagere inkomens, onder modaal!!!compenseren, anders belanden wij allemaal diep in de schulden en bij de Voedselbank.