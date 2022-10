DNB-baas: tweede keer energiesteun voor iedereen onverstandig

31 okt. 2022 - 10:17

Deels kan ik mij wel in dit relaas vinden...mag best wel even beter onder de loep genomen worden..Nu is het een snelle maatregel waar "iedereen" onder valt..( overigens,ik heb AOW en een pensioentje..dus valt niet onder de rijken) Elk huishouden krijgt nu 2x190 euro.! Wilem A heeft een huishouden krijgt het..de hotemetoten van de energiebedrijven die ons momenteel een poot uitdraaien,uitknijpen,lees; bestelen hebben ook een huishouden en een vet inkomen..krijgen het ook...dus er mag best wel grondiger gekeken worden vor 2023..het gas is een stuk goedkoper geworden de laatste dagen..maar het duurt ff voor dat we dat gaan merken..andersom is het als de prijs stijgt 2xknipperen met de ogen en het is al doorberekend...