DNB-baas: er dreigt een loon-prijsspiraal als vakbonden hun zin krijgen

9 mei 2023 - 5:38

U mag mij gerust corrigeren Aad als ik iets verkeerds zeg maar dat doe ik niet hoor: - AOW stijgt al jaar en dag elk jaar in januari en juli. Die stijging was en is juist wél gekoppeld aan het minimumloon. -Pensioen: er is een hardnekkig misverstand over pensioenen. Indexatie is op een gegeven moment achtergebleven en dus zou mensen iets ontzegt zijn. Maar het zit anders: men was gewend dat pensioenen altijd maar vanzelf geïndexeerd werden als een soort gewoonte. Maar het is nooit een "recht" geweest. In 2008/2009 was er een enorme financiële crisis. Het gevolg was dat pensioenfondsen geen rente/weinig rendementen meer kregen en hun buffer kwijtraakten. Indexeren bleek niet meer te kunnen volgens de geldende regels en procedures. Het is het financiële systeem waar we allemaal deel van uitmaken.