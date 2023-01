Dit zijn de regels bij telefonische verkoop 05-03-2021 • leestijd 3 minuten • 6463 keer bekeken • bewaren

De telefoon gaat. Je krijgt een interessant aanbod voorgelegd voor een telefoon- of krantenabonnement met korting of een energiebedrijf belooft stroom en gas voordelig voor je te kunnen regelen. Wat als jij je laat overhalen en ‘ja’ zegt? Wanneer zit je vast aan zo’n contract en wanneer niet?

Allereerst is het goed om te weten dat je bij telefonische verkoop te maken hebt met de Wet koop op afstand . Deze houdt in dat je sowieso een bedenktijd hebt van veertien dagen. Wil je afzien van je nieuwe deal of aankoop? Je kunt die binnen de gestelde termijn ongedaan maken zonder opgaaf van reden.

Wat als je ‘ja’ hebt gezegd? Let op schriftelijk akkoord

De telefonische verkoper heeft je zover gekregen om ‘ja’ te zeggen op het voorstel voor bijvoorbeeld een nieuw telefoon- of krantenabonnement of een andere energieleverancier.

Heb je dit echter niet per mail of post bevestigd en slechts mondeling een akkoord gegeven? Dan is er geen sprake van een geldig contract. Ook ‘ja’ zeggen voor een bandopname of een toets indrukken om een contract te bevestigen tijdens een telefoongesprek, zijn niet voldoende voor akkoord.

Het contract is pas geldig als is als jij schriftelijk akkoord hebt gegeven. Stuur je abonnementspapieren die je per post ontvangt retour met handtekening? Dan zit je er aan vast. Hetzelfde geldt als je per e-mail een akkoord terugstuurt op een voorstel.

Uitzonderingen op de regel

Nederland is het land van de regeltjes. Let daarom goed op een aantal uitzonderingen. Soms is er namelijk geen schriftelijk akkoord nodig voor een telefonisch afgesloten contract. We noemen hieronder drie uitzonderingen.

Verlengen

Stel je hebt een lopend contract voor een jaar bij een energieleverancier. Als je dan wordt gebeld met de vraag of je er nog een jaar aan vast wilt plakken, is er geen schriftelijk akkoord nodig. De toezegging aan de telefoon volstaat.

Vernieuwen of uitbreiden

Heb je een lopend contract en word je gebeld met de vraag of je gebruik wil maken van extra’s, bijvoorbeeld een extra bel- of internetbundel bij je telefoonabonnement, of een mobiel abonnement als je ook al tv of internet afneemt? Dan volstaat een telefonische ‘ja’ om de uitbreiding van je contract te bezegelen.

Eenmalige diensten

Bij diensten die maar één keer worden geleverd, volstaat een simpel telefonisch akkoord ook. Belt iemand om je dakgoten of schoorsteen schoon te maken? Dan heb je een deal voor die (eenmalige) dienst als je per telefoon ingaat op dat aanbod. Wordt een contract aangeboden om vaker dan een keer een dienst te verlenen? Dan is een schriftelijke bevestiging, zoals hierboven uitgelegd, wel nodig.

Bedrijf wil je aan contract houden, wat dan?

Krijg je na telefonische verkoop te maken met een bedrijf dat je aan een contract wilt houden en heb je geen contract per mail bevestigt of met je handtekening per post teruggestuurd? Dan is je contract niet geldig. Rekeningen betalen hoeft dan niet.

Het is wel raadzaam om te laten weten dat je bezwaar maakt tegen het contract en de abonnementskosten. Dit kun je doen met een mail of brief naar het bedrijf. Gebruik hiervoor deze voorbeeldbrief van de Autoriteit Consumenten & Markt

Bel-me-niet-register helpt (een beetje)

Ongewenste telefoontjes zijn een bron van irritatie voor veel mensen. Het scheelt als je staat ingeschreven in bij het Bel-me-niet Register . Bedrijven met wie je in het verleden al zaken hebt gedaan, mogen je wél alsnog bellen.

Kijk Kassa: Met opvolger Bel-me-niet ben je ook niet af van ongewenste telefoontjes

Het Bel-me-niet Register verdwijnt per 1 juli 2021. Voor burgers komt er een ‘opt-in’-systeem waar telemarketeers zich aan moeten houden. Op 9 februari is door de Eerste Kamer een voorstel aangenomen om de Telecomwet te wijzigen. Jou bellen mag niet meer, tenzij jij er zelf toestemming (opt-in) voor hebt gegeven. Dat klinkt als een vooruitgang.



Kassa laat zien dat de praktijk helaas tegenvalt. Ondanks de nieuwe wet mag je bijvoorbeeld nog altijd gebeld worden door partijen waar je klant van bent of bent geweest. Vind jij het lastig om tegen een telefonisch verkoper te zeggen dat je niet meer gebeld wilt worden en te eisen dat jouw gegevens worden verwijderd? Wij maakten een script met de tekst die je hiervoor kunt gebruiken. Klik op de lees meer-link hieronder en print ‘m uit!

Hoe voorkom je ongewilde energiecontracten?

Opdringerige telefonische verkopers proberen nog altijd mensen over te laten stappen naar een andere energieleverancier. Gerard Spierenburg van de Consumentenbond deelt tips met Kassa om een ongewild contract te voorkomen.

Artikel geüpdatet maart 2021

Bronnen: ACM, Consumentenbond