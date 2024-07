Dit kun je doen als je een (andere) huisarts zoekt theme-icon Lijf • Vandaag • leestijd 4 minuten • 2926 keer bekeken • bewaren

Je bent in een nieuwe plaats komen wonen en wilt je inschrijven bij een huisarts. Of je bent ontevreden over je huidige dokter en wilt overstappen naar een andere. Hoe vind je dan je weg? We zetten een aantal tips voor het zoeken van een huisarts op een rij.

Voordat je begint met zoeken, is het handig om jezelf een aantal vragen te stellen. Zoek je een man of vrouw of maakt dat niet uit? Hoe ver uit de buurt mag de praktijk zijn? Zijn opvattingen over zaken als euthanasie of alternatieve geneeswijzen voor jou van belang? Zoek je een dokter in een groepspraktijk of een met een solopraktijk? Op welke dagen en uren is de praktijk open? Zo kom je tot een kort of langer lijstje met ‘vereisten’.

Schakel je zorgverzekering in

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) geeft het advies om je eigen zorgverzekering in te schakelen als je een huisarts zoekt. Deze heeft de taak om je te helpen bij het vinden van een dokter. Als verzekerde moet je binnen een redelijke tijd en reisafstand toegang hebben tot alle zorg uit het basispakket. Huisartsenzorg valt daar ook onder.

Als je contact opneemt met je zorgverzekeraar, dan kan die voor jou aan de slag en bemiddelen in je zoektocht. De verzekering weet goed of er een tekort aan huisartsen is in jouw woonplaats of niet, of dat er bijvoorbeeld plek is op een wachtlijst.

Geen huisarts gevonden na bemiddeling? Geef het door aan de NZA

Heb je na bemiddeling door je zorgverzekeraar nog steeds geen huisarts? Meld dit bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), raadt toezichthouder Autoriteit Consument & Markt aan.



De NZA neemt meldingen in ontvangst van mensen die ondanks contact met hun zorgverzekeraar geen nieuwe huisarts weten te vinden. De Zorgautoriteit onderzoekt of de verzekeraar zich voldoende inspant. Ook monitort de NZA waar in het land problemen in de toegankelijkheid van de huisartsenzorg ontstaan en kaart dit aan bij de zorgverzekeraars.

Zoeken via Zorgkaart Nederland

Besluit je de zorgverzekeraar niet in te schakelen of zoek je liever zelf? Dan is de website Zorgkaartnederland.nl een handig startpunt. Bovenaan de webpagina is een zoekveld te zien, waarin je de zoekterm huisarts en je woonplaats kunt invoeren.

De Patiëntenfederatie Nederland beheert deze website waarop zorgaanbieders zijn te vinden, waaronder dus ook huisartsen. Tot op woonplaatsniveau kun je er huisartsen terugvinden, met naam en toenaam genoemd, en soms met een waarderingscijfer. Iets om rekening mee te houden: de lijst met huisartsen per plaats op Zorgkaart Nederland is niet volledig, dus niet alle dokters staan vermeld op deze site.

Op de Zorgkaart blijven klachten langere tijd staan. Let dus op de datum van de review, want oude informatie kan intussen minder relevant zijn. Soms heeft een arts maar van één iemand een waarderingscijfer gekregen. Neem dit mee in het wegen van zo’n beoordeling.

Bezoek de website van de huisarts

Heb je een of meer potentiële huisartsen gevonden? Bezoek dan de website van de huisarts of huisartsenpraktijk om info in te winnen. Dat is de meest logische plek voor wie online zoekt. Je kunt er vaak al nagaan of er ruimte is in de praktijk voor nieuwe patiënten of niet. Staat die info niet op de site, bel dan op om te vragen of er plek is voor een nieuwe patiënt.

Heb je specifieke vragen hebt over chronische zorg, omgang met euthanasie, wel of geen alternatieve geneeswijzen? Bespreek die dan eerst, zodat je weet welke dokterspraktijk het beste matcht. Het kan zijn dat de assistent(e) alle vragen kan beantwoorden als je belt met de praktijk. Je kunt ook een afspraak met de kandidaat-huisarts hiervoor maken. Bijkomend voordeel is dat je de dokter dan ontmoet, zodat je in kan schatten of hij/zij bij je past.

De huisarts van je keuze mag jou weigeren als nieuwe patiënt. Dit mag op de volgende gronden:

- De huisartsenpraktijk is vol.

- Het kan zijn dat de huisarts niet kan instemmen met bepaalde zorgwensen, bijvoorbeeld een verzoek voor euthanasie.

- Als je te ver weg woont mag een huisarts je ook weigeren. In acute situaties moet de dokter snel, binnen 15 minuten, bij je kunnen zijn.

Heb je een huisarts gevonden? Vergeet dan niet om je uit te schrijven bij de vorige huisarts en om je medisch dossier door te laten sturen naar de nieuwe huisartsenpraktijk.

De huisartspraktijk Voor welke zorg is de huisarts? Voor lichamelijke of geestelijke klachten ga je naar de huisarts. De dokter stelt diagnoses, voert kleine ingrepen en behandelingen uit (bijv. uitstrijkje maken, spiraaltje plaatsen, hechtingen zetten, verwijderen van wratten of moedervlekken, vaccineren) en geeft medisch advies. Zo nodig schrijft de huisarts medicijnen voor. Ook kan je worden doorverwezen naar het ziekenhuis, voor verder onderzoek of behandeling. Daarnaast geeft een huisarts je advies bij bijvoorbeeld stoppen met roken of afvallen.



Niet verplicht om je in te schrijven

Je bent niet verplicht om je in te schrijven bij een huisarts, maar dit is wel raadzaam. Zo staat de ontwikkeling van jouw gezondheid in een medisch dossier. Ook kun je in de avond, nacht of het weekend terecht bij de huisartsenpost als je een dringende zorgvraag hebt.



Wel of geen spoed?

Sta je niet ingeschreven bij een huisarts en heb je zorg nodig? De huisarts of assistente bij wie je je meldt, zal dan nagaan of er sprake is van spoed of urgentie. Als er geen spoed is, mag een huisarts je weigeren. Is er wel sprake van spoed? Dan mag een huisarts of huisartsenpost je niet weigeren. De arts ziet je in zo’n geval als een passant, waarvoor een passantentarief mag worden gevraagd. Omdat je niet staat ingeschreven bij de huisarts, mag om je legitimatie worden gevraagd.



Niet ingeschreven, toch klachten?

Sta je nog nergens ingeschreven, maar zoek je toch op korte termijn een dokter voor een niet acuut medisch probleem? De Landelijke Huisartsen Vereniging raadt je aan om contact op te nemen met je zorgverzekering. Die kan, zoals we hiervoor schreven, voor jou bemiddelen zodat je op korte termijn ergens terecht kan. Je hebt immers een contract met je ziektekostenverzekeraar en die moet dat ook nakomen, vindt de LHV.

Tekort aan huisartsen

De LHV, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS hebben afspraken over hoeveel patiënten kunnen worden ingeschreven. Een ‘normpraktijk’ van een fulltime werkende huisarts telt 2095 ingeschreven patiënten. De huisarts beslist uiteindelijk zelf of de praktijk vol zit of niet.

Ons land kent landelijk echter een tekort aan huisartsen, met regionale uitschieters. Met name in Zeeland, Tweb Achterhoek, Friesland, IJssel-Vecht, Drechtsteden, Noord-Holland-Noord en Drenthe zijn er te weinig huisartsen voorhanden waardoor vele duizenden mensen zonder zitten.

Gevolgen faillissement Co-Med Zoektocht naar andere huisarts voor patiënten Co-Med failliet verklaard. In totaal stonden daar, verspreid over Nederland, 45.500 patiënten ingeschreven. Deze moeten allemaal een nieuwe huisarts krijgen.



Zorgverzekeraar CZ coördineert de afhandeling van het faillissement en meldt dat er inmiddels voor bijna 15.000 patiënten een vaste oplossing is gevonden. Voor de overige mensen wordt naar een huisarts gezocht. In de tussentijd kunnen die patiënten terecht bij



Die heeft in de afgelopen maand ruim 4600 consulten gedaan, gemiddeld zo'n 220 per dag. Een op de elf mensen wordt doorverwezen naar een lokale huisarts.



Hoe zit het met vergoeding?

Sommige mensen slaan een bezoek aan hun huisarts over omdat ze vrezen dat ze een rekening hiervoor krijgen. Goed om te weten: huisartsenzorg wordt volledig vanuit de basisverzekering vergoed. De zorg gaat niet ten koste van je verplichte eigen risico. Dat geldt ook voor de zorg op een huisartsenpost.

Medicijnen die je huisarts of specialist voorschrijft, krijg je meestal vergoed uit de basisverzekering. Je betaalt maximaal 250 euro als eigen bijdrage voor medicijnen. Wil je precies weten hoeveel je vergoed krijgt voor bijvoorbeeld medicijnen? Vraag dat na bij je zorgverzekering.

Folder ‘Een andere huisarts kiezen’

Zoek je meer informatie over het wisselen van huisarts? Bekijk dan ook deze folder van de Landelijke Huisartsen Vereniging en Patiëntenfederatie Nederland: Een andere huisarts kiezen (pdf-formaat).