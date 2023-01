Dit is wat jij moet weten over het nieuwe energielabel 19-03-2021 • leestijd 2 minuten • 4358 keer bekeken • bewaren

Sinds 1 maart 2021 is er in Nederland een nieuw energielabel voor specifieke apparaten van kracht. Sommige apparaten die voorheen A+++ kregen, scoren nu een D. Dat betekent echter niet dat het apparaat minder zuinig is. Maar hoe zit dat dan precies? We leggen het uit.

Op een energielabel zie je meteen hoe zuinig een apparaat is. Het label is verplicht voor allerlei producten. Vier productgroepen hebben nu te maken met het nieuwe energielabel, namelijk: wasmachines, vaatwassers, koel-vrieskasten en beeldschermen (inclusief televisies). In september wordt het nieuwe label toegepast op lampen. In 2025 moeten andere producten volgen.

Wat is er veranderd?

Het oude energielabel liep van A+++ tot D en het nieuwe label loopt van A tot G. Met het nieuwe label moet het voor consumenten makkelijker worden om energiezuinige apparaten te kunnen vergelijken. Volgens Milieu Centraal is er ook meer ruimte voor groei: fabrikanten kunnen het beter laten zien als hun apparaten zuiniger worden.

Er komt nog zo weinig mogelijk producten in labelklasse A, zodat er ruimte is voor heel zuinige producten die nog op de markt komen. Als een product een klasse B heeft, kan het product dus zuiniger zijn dan een product met A+++.

Op het vernieuwde energielabel komen nieuwe icoontjes die iets over de prestaties zeggen. Verder wordt bij wasmachines en vaatwassers het jaarlijkse energieverbruik vervangen door het energieverbruik per honderd wasbeurten en bij beeldschermen in duizend kijkuren. Daarnaast wordt het aantal decibel weergegeven in geluidsklasses en staat er een QR-code op het label, zodat je gedetailleerde informatie over het product kunt vinden.

Het nieuwe label ziet er zo uit:

Nieuw en oud energielabel. © Consumentenbond

Een apparaat valt nu in een lagere klasse. Is het apparaat ineens veel minder zuinig?

Nee, je apparaat blijft nog even zuinig als daarvoor, ook al gaat het van klasse A+++ naar klasse D. Dat heeft te maken met het feit dat het energieverbruik strenger wordt beoordeeld dan voorheen of dat de methode om energieverbruik te berekenen soms is aangepast, zodat het beter aansluit op de gebruikssituatie. Je kunt het nieuwe en oude label dus niet met elkaar vergelijken.

Je zult in de winkels nog wel dubbele labels tegenkomen. De nieuwe labels worden in de verpakking gedaan, terwijl de winkelier het oude label nog laat zien. Dit oude label zal geleidelijk aan verdwijnen. Producten met het oude label mogen nog worden verkocht. “Je kan tot december 2021 nog koelkasten en vriezers met een oude energielabel (met de plusjes) tegenkomen. Dat zijn oude modellen die niet meer worden gemaakt”, stelt Milieu Centraal. Fabrikanten hoeven deze modellen niet te voorzien van een nieuw label, omdat ze vanzelf uitverkocht raken.

Bron: Consumentenbond