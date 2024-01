Onderzoek: honderdduizenden deeltjes plastic in flessen water

11 jan. 2024 - 1:21

De hoogleraar vergeet gemakshalve dat 'gewoon' kraanwater ook door allerlei plastic buizen wordt getransporteerd en dat ook bijzonder veel deeltjes van dat leidingmateriaal zich in het drinkwater bevinden. We drinken ons al jaren vol met hormonen, nano-plastics PFAS en andere rotzooi dus waar zou je heen moeten? Het grondwater en zeewater is inmiddels ook al door de mens compleet verontreinigd , de vissen in de zee ( wat er nog rest!) zitten ook vol met gifstoffen en de moeders die hun baby's nog borstvoeding durven geven vullen via die borstvoeding hun kindjes met nano-plastic partikels en PFAS. Onze kinderen worden zelfs al geplastificeerd. Vervelend is ook dat via de inademingslucht ultra fijnstof deeltjes onze bloedbaan en organen binnendringen en daar voor allerlei ellende gaan zorgen. We hebben er nog totaal geen weet van hetgeen ons allemaal nog te wachten staat. Ondertussen mogen allerlei fabrikanten gewoon van allerlei gifprodukten door blijven produceren omdat de politiek alhier in Europa de juridische weg heeft gekozen dat wanneer niet bewezen is dat een stof slecht is voor mensen je het dus gewoon mag uitstorten over de bevolking en het milieu waarin we leven. FOUT!!! Je moet pas iets toelaten op de markt wanneer bewezen is dat het het GEEN/ NAUWELIJKS schade aanricht aan mens en milieu. Maar dat gaat niet gebeuren want dan komen de centjes van de fabrikanten in gevaar dus zetten ze zwaar in met hun duur betaalde juristen en lobbyisten. Zo gaat dat in Europa.